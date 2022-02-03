ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

ООН опубликовала рейтинг «Индекс городского процветания». Москва в нем стала мировым лидером по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Российская столица вошла в топ-3 лучших мегаполисов планеты.

Обошли Москву в рейтинге только Сингапур и Торонто. Сингапур получил самые высокие оценки по критерию «городское управление и законодательство», а также по параметру «продуктивность экономики».

Торонто стал лидером по равенству и социальной инклюзии, а также вошел в тройку самых экологичных мегаполисов мира наряду с Токио и Сеулом. Всего эксперты сопоставляли 50 городов, 29 из которых попали в итоговый рейтинг.

В десятку лучших, помимо Сингапура, Торонто и Москвы, вошли Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.