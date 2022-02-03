Театры выступили против проекта основ госполитики по сохранению «традиционных ценностей»

Руководители российских театров выступили против проекта основ госполитики по сохранению «традиционных ценностей», размещенного ранее на сайте правительства. Их письмо опубликовал Союз театральных деятелей России.

В нем они поддержали главу СДТ Александра Калягина, раскритиковавшего проект. По их словам, действующих правовых актов достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений — новый проект будет лишь дублировать уже существующие документы. Среди них — указы президента «О Стратегии национальной безопасности» и «Основы государственной культурной политики», отметили театральные деятели.

«Нам представляется, что предложенный проект указа [об основах госполитики по сохранению „традиционных ценностей“] не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине», — указано в письме.

Среди подписавших документ — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков и другие.

31 января руководитель Союз театральных деятелей Александр Калягин опубликовал открытое письмо с заголовком «Кому это нужно?», в котором поставил под сомнение необходимость дополнительных мер регулирования культурной политики в стране.

Он заявил: «Искусство есть отражение жизни, с ее недостатками и достоинствами, а нам вдруг предлагается только сохранение того, что объявлено традиционным, тогда всех иных тем в искусстве просто не должно быть? Разве это возможно?».

«Как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно», — добавил он.

«Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте указа президента, регулирующего политику в области «традиционных ценностей»