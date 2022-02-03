перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
За месяц от гололеда в Петербурге пострадали 3158 человек. Почти все они попали в больницы 15:21
Пресс-материалы
«Яндекс Go» будет показывать в приложении, что влияет на цену поездки 15:13
Театры выступили против проекта основ госполитики по сохранению «традиционных ценностей» 15:03
Слем, танцы и горящие фаеры: Макс Корж опубликовал видео московского концерта на стадионе «Динамо» 14:08
Coachella продаст пожизненные пропуски на фестиваль в виде NFT 13:27
Собчак: Тина Канделаки станет гендиректором телеканала «ТНТ» 13:14
korn_official/Instagram
Korn выпустили сингл «Lost in the Grandeur» 12:11
Роспотребнадзор не будет никого наказывать за митинг в Грозном. Потому что организаторов не найти 12:07
В России выявили 155 768 случаев коронавируса — это максимум за всю пандемию 11:49
Число активных пользователей Facebook впервые сократилось. Meta подешевела на 200 млрд долларов 11:05
В России предложили YouTube объяснять причины блокировки или удаления видео 11:01
Агентство «Москва»
У «Спутника V» выявили два новых побочных эффекта 10:12
«Лиза Алерт»: каждый год в России пропадает около 180 тыс. человек 9:57
Ученые: жестокие игры вроде Call of Duty могут снижать реакцию на вид чужой боли 8:56
Стюарт Ли присоединился к бойкоту Spotify. Комик удалил свое творчество с платформы, как и Нил Янг 3:11
Мэра Великого Новгорода оштрафовали за плохую уборку снега с улиц 2:19
В сети появился трейлер хоррора «Экзорцизм Бога» 1:36
Alla.Borissova/Instagram
Нидерландские архитекторы призвали сохранить модернистский элеватор в Самаре. Его хотят снести 1:04
Джеффри Раш сыграет комика Граучо Маркса в фильме «Поднятые брови» 0:29
Глава CNN Джефф Цукер ушел в отставку из‑за романа с коллегой Вчера в 22:53
Отключить рекламу

Театры выступили против проекта основ госполитики по сохранению «традиционных ценностей»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:03

Руководители российских театров выступили против проекта основ госполитики по сохранению «традиционных ценностей», размещенного ранее на сайте правительства. Их письмо опубликовал Союз театральных деятелей России.

В нем они поддержали главу СДТ Александра Калягина, раскритиковавшего проект. По их словам, действующих правовых актов достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений — новый проект будет лишь дублировать уже существующие документы. Среди них — указы президента «О Стратегии национальной безопасности» и «Основы государственной культурной политики», отметили театральные деятели.

«Нам представляется, что предложенный проект указа [об основах госполитики по сохранению „традиционных ценностей“] не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине», — указано в письме.

Среди подписавших документ — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков и другие.

31 января руководитель Союз театральных деятелей Александр Калягин опубликовал открытое письмо с заголовком «Кому это нужно?», в котором поставил под сомнение необходимость дополнительных мер регулирования культурной политики в стране.

Он заявил: «Искусство есть отражение жизни, с ее недостатками и достоинствами, а нам вдруг предлагается только сохранение того, что объявлено традиционным, тогда всех иных тем в искусстве просто не должно быть? Разве это возможно?».

«Как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно», — добавил он.

«Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте указа президента, регулирующего политику в области «традиционных ценностей»

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Александр Калягин
Владимир Урин
Константин Хабенский
Андрей Могучий
Виктор Рыжаков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить