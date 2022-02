Про пионеров прог-рока King Crimson выпустят документальный фильм. Посмотрите его трейлер!

Как уточняет Pitchfork, картина снималась во время гастролей группы в 2018 и 2019 годах. Она получила название «In the Court of the Crimson King» — в честь дебютного альбома рокеров. Интервью, представленные в фильме, должны пролить свет на многочисленные конфликты, из‑за которых состав King Crimson неоднократно менялся.

«То, что начиналось как документальный фильм о легендарной группе King Crimson, посвященный ее 50-летию, превратилось в исследование времени, смерти, семьи и трансцендентной силы музыки, меняющей жизни; но с шутками», — говорится в описании ролика.

Режиссером ленты стал Тоби Эймис, снявший документалку «The Man Whose Mind Exploded» («Человек, чей разум взорвался») про лондонского чудака Драко Охо Зархарзара. Премьера «In the Court of the Crimson King» пройдет в марте на кинофестивале South by Southwest.

Первоначально картина была анонсирована еще в 2019 году. Тогда она носила название «Cosmic F*Kc» и выпустить ее собирались в том же 2019-м.

Альбом «In the Court of the Crimson King» увидел свет в 1969 году и многими считается первой пластинкой прогрессивного рока. Один из основателей группы Роберт Фрипп, однако, не раз выражал сомнение в таком жанровом определении записи.