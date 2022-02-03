Вышли две посмертных композиции рэпера Juice WRLD — расширенная версия трека «Go Hard» и новая песня «Cigarettes». Они доступны на музыкальных площадках.
Для обоих треков были созданы видео. Первое, «Go Hard 2.0», стилизовано под аниме, в котором персонаж рэпера обретает сверхчеловеческие способности и начинает борьбу со злодеями в космосе.
Во втором цифровая копия музыканта молчаливо перемещается по трехмерному виртуальному пространству, состоящему из зеркал.
Оба трека стали дополнением ко второму посмертному альбому артиста «Fighting Demons», вышедшему в декабре 2021 года. Первый увидел свет в июле 2020-го.
Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.
После смерти рэпера мы рассказывали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.
Последний сольный прижизненный альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте 2019-го. В октябре того же года Juice вместе с Future выпустили совместную пластинку «WRLD on Drugs».