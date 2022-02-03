Для обоих треков были созданы видео. Первое, «Go Hard 2.0», стилизовано под аниме, в котором персонаж рэпера обретает сверхчеловеческие способности и начинает борьбу со злодеями в космосе.

Вышли две посмертных композиции рэпера Juice WRLD — расширенная версия трека «Go Hard» и новая песня «Cigarettes». Они доступны на музыкальных площадках.

Во втором цифровая копия музыканта молчаливо перемещается по трехмерному виртуальному пространству, состоящему из зеркал.

Оба трека стали дополнением ко второму посмертному альбому артиста «Fighting Demons», вышедшему в декабре 2021 года. Первый увидел свет в июле 2020-го.

Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

После смерти рэпера мы рассказывали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.

Последний сольный прижизненный альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте 2019-го. В октябре того же года Juice вместе с Future выпустили совместную пластинку «WRLD on Drugs».