перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дочерняя компания Alphabet создала нейросеть, способную писать код на уровне среднего программиста 18:18
Пресс-материалы
Вышел тизер сериала «‎The Телки» с Милошем Биковичем в главной роли 17:49
Вышли еще два посмертных трека Juice WRLD. Один из них — расширенная версия «Go Hard» 17:29
Про пионеров прог-рока King Crimson выпустят документальный фильм. Посмотрите его трейлер! 17:26
«Белфаст» и «Лакричная пицца»: список номинантов на премию BAFTA 16:58
Байден сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»* 16:29
Christian Wolf/Wikimedia Commons
В МИДе объявили о прекращении работы Deutsche Welle в России 16:28
Владимир Мирзоев экранизирует «Преступление и наказание». Действие перенесут в современный Петербург 16:08
Банк России: доля безналичных платежей в стране в 2021 году увеличилась до 73% 16:00
Болельщики «Манчестер Юнайтед» смогут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда 15:58
За месяц от гололеда в Петербурге пострадали 3158 человек. Почти все они попали в больницы 15:21
Пресс-материалы
«Яндекс Go» будет показывать в приложении, что влияет на цену поездки 15:13
Театры выступили против проекта основ госполитики по сохранению «традиционных ценностей» 15:03
Слем, танцы и горящие фаеры: Макс Корж опубликовал видео московского концерта на стадионе «Динамо» 14:08
Coachella продаст пожизненные пропуски на фестиваль в виде NFT 13:27
Собчак: Тина Канделаки станет гендиректором телеканала «ТНТ» 13:14
korn_official/Instagram
Korn выпустили сингл «Lost in the Grandeur» 12:11
Роспотребнадзор не будет никого наказывать за митинг в Грозном. Потому что организаторов не найти 12:07
В России выявили 155 768 случаев коронавируса — это максимум за всю пандемию 11:49
Число активных пользователей Facebook впервые сократилось. Meta подешевела на 200 млрд долларов 11:05
Отключить рекламу

Вышли еще два посмертных трека Juice WRLD. Один из них — расширенная версия «Go Hard»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:29

Вышли две посмертных композиции рэпера Juice WRLD — расширенная версия трека «Go Hard» и новая песня «Cigarettes». Они доступны на музыкальных площадках.

Для обоих треков были созданы видео. Первое, «Go Hard 2.0», стилизовано под аниме, в котором персонаж рэпера обретает сверхчеловеческие способности и начинает борьбу со злодеями в космосе.

Во втором цифровая копия музыканта молчаливо перемещается по трехмерному виртуальному пространству, состоящему из зеркал.

Оба трека стали дополнением ко второму посмертному альбому артиста «Fighting Demons», вышедшему в декабре 2021 года. Первый увидел свет в июле 2020-го.

Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

После смерти рэпера мы рассказывали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.

Последний сольный прижизненный альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте 2019-го. В октябре того же года Juice вместе с Future выпустили совместную пластинку «WRLD on Drugs».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова

Другие материалы по темам

Теги
ФБР
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить