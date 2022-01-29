«Золотой орел» для «Серебряных коньков», музыканты против Spotify и другие новости дня

В России девятый день подряд бьются ковидные антирекорды. За сутки выявили 113 122 случая коронавируса, госпитализировали 14 570 человек.

Суд на два месяца арестовал ресторатора и основателя QR-сопротивления Александра Коновалова. Мужчину обвиняют в посредничестве взятке в сентябре 2021 года.

Минздрав назвал сведения о клинических испытаниях российских вакцин от коронавируса коммерческой тайной. Их опубликования требовал депутат от КПРФ в Госдуме, но ему отказали.

Суд в Ингушетии оштрафовал детского гинеколога на 30 тыс. рублей по уголовному делу о женском обрезании, но сразу же освободил ее от наказания в связи с истечением срока давности. В 2019 году она провела калечащую операцию на половых органах девятилетней девочки.

Владимир Путин поручил своей администрации изучить идею создания реестра «токсичного контента». В такой список хотят вносить сайты, информация в которых не запрещена законом, но может негативно влиять на несовершеннолетних.

Канадская певица Джонни Митчелл удалила свои треки из Spotify «в знак солидарности» с Нилом Янгом. Ранее музыкант потребовал удалить его песни с платформы из‑за фейков о вакцинации, которые распространяет комик Джо Роган в своем подкасте.

Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тыс. долларов за перепалку с судьей в полуфинале Australian Open. Он заплатит 8000 долларов за неспортивное поведение и еще 4000 за непристойности.

Шон Пенн считает, что «гены трусости» заставляют некоторых мужчин надевать юбки вместо штанов. Актер раскритиковал «феминизированных» мужчин, а заодно и противников вакцинации.

«Серебряные коньки» Михаила Локшина удостоились премии «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм». Кроме того, картина забрала еще пять статуэток.

Кевин Костнер срежиссирует фильм своей мечты «Горизонт». Картина расскажет о 15-летнем периоде экспансии и заселения американского запада до и после Гражданской войны.

Ниго выложил сингл и клип «Arya» с A$AP Rocky. 25 марта японский дизайнер и диджей вернется в строй с альбомом «I Know Nigo». Он не выпускал крупных релизов почти два десятилетия.