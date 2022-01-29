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Джонни Митчелл удалила свои треки из Spotify в поддержку Нила Янга

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:53

Канадская певица Джонни Митчелл удалила свои треки из Spotify «в знак солидарности» с давним другом Нилом Янгом, который попросил сервис удалить его песни из‑за фейков о вакцинации в подкасте Джо Рогана. Об этом сообщает Deadline.

Артистка заявила, что сделала это потому, что «безответственные люди распространяют ложь, которая стоит людям жизни». Она отметила, что солидарна с Янгом и мировым научным и медицинским сообществом в вопросах вакцинации.

27 января музыкант потребовал удалить его музыку из Spotify из‑за фейков о вакцинации, которые распространяет автор самого популярного подкаста Spotify Джо Роган. В декабрьский выпуск комик пригласил вирусолога-антипрививочника Роберта Малоуна, который высказывал неподтвержденные гипотезы о бесполезности препаратов.

Сервис выполнил требования Янга и удалил его музыку с платформы. У него было 2,6 млн подписчиков и около шести миллионов прослушиваний ежемесячно.

Янг не первый, кто пожаловался на позицию Рогана в отношении вакцин. Ранее группа из 270 ученых, профессоров и врачей написала открытое письмо в Spotify. В нем они выразили обеспокоенность «ложными и социально вредными утверждениями», которые распространяет комик в своем подкасте.

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