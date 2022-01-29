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Кевин Костнер снимет фильм впервые за 19 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:06

Актер Кевин Костнер срежиссирует вестерн под названием «Горизонт». Об этом сообщает Deadline.

Он не только снимет фильм, но и сыграет в нем главную роль, а также спродюсирует. Съемки картины начнутся 29 августа в штате Юта.

Издание отмечает, что кинолента «Горизонт» была давней мечтой Костнера. Картина рассказывает о 15-летнем периоде экспансии и заселения американского запада до и после Гражданской войны.

«Экспансия Америки на запад была чревата опасностями и интригами, начиная от природных стихий, взаимодействия с коренными народами, жившими на этой земле, и заканчивая решимостью и порой безжалостностью тех, кто стремился ее заселить. „Горизонт“ рассказывает историю этого путешествия честно и откровенно», — отметил режиссер.

Костнер вернется за камеру впервые с 2003 года. Тогда был снят получивший признание критиков фильм «Открытый простор».

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