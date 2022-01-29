Минздрав объяснил «коммерческой тайной» отказ публиковать данные об испытаниях вакцин

Минздрав назвал публикации сведений о клинических испытаниях вакцин от коронавируса «коммерческой тайной». Об этом пишет «Коммерсант».

В ведомстве сослались на федеральный закон № 61 (о государственном регулировании обращения лекарственных средств) и заявили, что не могут разглашать данные из регистрационного досье, потому что там содержится «конфиденциальная информация, относящаяся к коммерческой тайне».

Без согласия разработчика, Центра имени Гамалеи под ведомством Минздрава, данные о клинических испытаниях отечественных вакцин не могут быть опубликованы.

Минздрав напомнил изданию, что результаты испытаний «Спутника V» были опубликованы в «отечественной и зарубежной научной прессе», в том числе в журнале Lancet.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ потребовал от Минздрава эти данные, а когда получил отказ, обратился в Генпрокуратуру. Он считает, что ведомство скрывает «общественно значимую информацию», касающуюся здоровья граждан.