В России впервые вынесли приговор по делу о «женском обрезании». Врача оштрафовали на 30 тыс. рублей

Детского гинеколога клиники «Айболит», которая провела калечащую операцию на половых органах девятилетней девочки, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Об этом передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на решение суда в Магасе.

В июне 2019 года Изаня Нальгиева провела операцию «женского обрезания», за которую получила от отца девочки 2000 рублей. Мировой судья признал гинеколога виновной по статье о причинении легкого вреда здоровью (115 УК), но тут же освободили ее от наказания в связи с истечением срока давности.

Адвокаты проекта «Правовая инициатива»* назвали приговор «неадекватным и несправедливым». Правозащитники настаивали на том, что Нальгиеву нужно судить по более тяжким статьям, а также привлечь к ответственности руководство клиники.

По словам старшего юриста «Правовой инициативы» Татьяны Саввиной, судья отказался назначить судебно-медицинскую экспертизу для оценки степени тяжести психологического вреда, причиненного ребенку, несмотря на то, что у девочки было диагностировано психическое расстройство, возникшее из‑за операции.

*НКО «Правовая инициативна» признана Минюстом иностранным агентом.