A$AP Rocky весело проводит время во дворце в новом клипе Ниго «Arya»

Ниго выпустил сингл «Arya», который войдет в его альбом-камбэк «I Know Nigo». Японский дизайнер и диджей не выпускал крупных релизов почти два десятилетия. Его возвращение намечено на 25 марта.
Помимо трека, Ниго представил и клип. В нем A$AP Rocky веселится с друзьями-рэперами и девушками в дорогих хоромах, зачитывая про героиню «Игры престолов» Арью Старк: она убила более 1200 человек в сериале, и рэпер намекает, что может еще больше.
В видео также снялись Kid Cudi, Фарелл Уильямс и сам Ниго.
На предстоящей пластинке появятся Rocky, Tyler, the Creator, Pharrell, Kid Cudi, Lil Uzi Vert, Pusha T, Fam-Lay, Teriyaki Boyz и другие.
Ниго является основателем группы A Bathing Ape (она же Bape) и хип-хоп группы Teriyaki Boyz .