A$AP Rocky весело проводит время во дворце в новом клипе Ниго «Arya»

Ниго выпустил сингл «Arya», который войдет в его альбом-камбэк «I Know Nigo». Японский дизайнер и диджей не выпускал крупных релизов почти два десятилетия. Его возвращение намечено на 25 марта.

Помимо трека, Ниго представил и клип. В нем A$AP Rocky веселится с друзьями-рэперами и девушками в дорогих хоромах, зачитывая про героиню «Игры престолов» Арью Старк: она убила более 1200 человек в сериале, и рэпер намекает, что может еще больше.

В видео также снялись Kid Cudi, Фарелл Уильямс и сам Ниго.