В Петербурге арестовали основателя QR-сопротивления Александра Коновалова

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца основателя QR-сопротивления и ресторатора Александра Коновалова. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Мужчину обвиняют по части второй статьи 291.1 УК РФ в посредничестве во взятке. Коновалов просил опустить его под домашний арест, залог в миллион рублей или личное поручительство.

Ранее в доме и офисе ресторатора прошли обыски в рамках уголовного дела о посредничестве при взятке. Из офиса и квартиры предпринимателя изъяли телефоны и компьютеры.

По версии следствия, Коновалов в сентябре 2021 года предложил помощь антикафе «Пакман», пообещав задействовать свои связи в Адмиралтейском УМВД. Тогда у заведения изъяли в ходе полицейского рейда кальяны и табачные изделия. Руководство хотело их вернуть, Коновалов помог им в этом, за что получил на карту 50 тыс. рублей, утверждают в СК.

Александр Коновалов — инициатор бойкота QR-кодов для заведений в Петербурге. Он назвал требование Смольного проверять коды незаконным и создал сайт, где собрал своих единомышленников. После этого Росгвардия и полиция провели рейд, во время которого опечатали 20 баров.