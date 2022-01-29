В России вторую неделю растет заболеваемость COVID-19, максимальные значения бьются девятый день подряд. На этот раз оперштаб отчитался о 113 122 новых случая.
Почти четверть из них приходится на Москву, где прирост немного увеличился — с 23 994 до 26 488 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Свердловская область и Якутия.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 502 657. За сутки умерли 668 человек, за все время — 330 111. Выздоровели 30 010 человек, за весь период — 10 189 207. Количество госпитализаций последние четыре дня растет, за последние сутки в больницы попали 14 570 заболевших ковидом.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 370,7 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (75,2 млн), на втором — Индия (40,8 млн). За ними идут Бразилия (25 млн), Франция (18,4 млн) и Великобритания (16,3 млн).