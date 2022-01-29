В России вторую неделю растет заболеваемость COVID-19, максимальные значения бьются девятый день подряд. На этот раз оперштаб отчитался о 113 122 новых случая.

Почти четверть из них приходится на Москву, где прирост немного увеличился — с 23 994 до 26 488 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Свердловская область и Якутия.