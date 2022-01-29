Теннисиста Медведева оштрафовали за перепалку с судьей в полуфинале Australian Open

Организаторы теннисного турнира Большого шлема Australian Open оштрафовали Даниила Медведева на 12 тыс. долларов (около 933 тыс. рублей) за перепалку с судьей. Об этом сообщает журналист Бен Роттенберг в твиттере.

Спортсмен заплатит 8 тыс. долларов за неспортивное поведение и 4 тыс долларов за непристойность.

Помимо Медведева, организаторы оштрафовали грека Стефаноса Циципаса на 5 тыс. долларов за нелегитимное использование тренера. По ходу всего турнира теннисист накопил штрафов в размере 13 тыс. долларов.

28 декабря во втором сете полуфинала Медведев вступил в перепалку с судьей. Теннисиста возмутило, что отец Циципаса подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — заявил он судье.