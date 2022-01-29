перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минздрав объяснил «коммерческой тайной» отказ публиковать данные об испытаниях вакцин 13:46
Регионам выделили более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник 13:18
A$AP Rocky весело проводит время во дворце в новом клипе Ниго «Arya» 12:55
Теннисиста Медведева оштрафовали за перепалку с судьей в полуфинале Australian Open 11:54
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили 113 122 случая коронавируса — это максимум за всю пандемию 11:43
В Петербурге арестовали основателя QR-сопротивления Александра Коновалова 10:54
Байден объявил о переброске войск США в Восточную Европу и в страны НАТО 10:24
Джонни Митчелл удалила свои треки из Spotify в поддержку Нила Янга 9:53
Кевин Костнер снимет фильм впервые за 19 лет 9:06
Кадр из фильма «Серебряные коньки»
Лучшим фильмом «Золотого орла» стали «Серебряные коньки» Михаила Локшина 8:43
В США на свободу вышел мужчина, отсидевший в тюрьме почти 20 лет за преступление брата-близнеца 2:22
На торги выставили письмо королевы Марии Стюарт. Его стартовая стоимость составила 18 тыс. фунтов 1:32
В Швеции ворон начали обучать собирать окурки и мелкий мусор с улиц 0:47
Джейсон Момоа намерен сыграть в «Форсаже 10». Ему может достаться роль злодея 0:18
BBC News - Русская служба/YouTube
Суд принял иск шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix и создателей сериала «Ход королевы» Вчера в 23:34
Светлану Тихановску выдвинули на Нобелевскую премию мира Вчера в 22:45
Джонни Депп продаст NFT своих картин. Он выставит на продажу портреты друзей Вчера в 22:09
Росстат: в 2021 году в России умерли более 500 тыс. человек от коронавируса Вчера в 22:06
В NHL 22 появились женские хоккейные команды Вчера в 21:19
Возвращение фотографа Котова в Россию, новые треки The Kooks и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
Отключить рекламу

Теннисиста Медведева оштрафовали за перепалку с судьей в полуфинале Australian Open

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:54

Организаторы теннисного турнира Большого шлема Australian Open оштрафовали Даниила Медведева на 12 тыс. долларов (около 933 тыс. рублей) за перепалку с судьей. Об этом сообщает журналист Бен Роттенберг в твиттере.

Спортсмен заплатит 8 тыс. долларов за неспортивное поведение и 4 тыс долларов за непристойность.

Помимо Медведева, организаторы оштрафовали грека Стефаноса Циципаса на 5 тыс. долларов за нелегитимное использование тренера. По ходу всего турнира теннисист накопил штрафов в размере 13 тыс. долларов.

28 декабря во втором сете полуфинала Медведев вступил в перепалку с судьей. Теннисиста возмутило, что отец Циципаса подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — заявил он судье.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
мультфильм
Мы — монстры-2
Семья Уишбоун снова превращается в монстров, чтобы спасти свадьбу Бабы-яги и Горбуна

Другие материалы по темам

Люди
Даниил Медведев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить