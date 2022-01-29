Путин поддержал идею создания реестра «токсичного контента» в интернете

Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложение о создании «саморегулируемого реестра токсичного контента». Об этом сообщается на сайте президента России.

По задумке бизнесмена и члена СПЧ Игоря Ашманова, в реестр могут попадать ресурсы, информация в которых не запрещена законом, но может негативно влиять на несовершеннолетних.

«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что‑то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», — объяснял Ашманов.

Из его презентации следовало, что токсичный контент будут «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ». Также предлагалось ввести степени токсичности — от запрещенного до нежелательного, с помощью которых информацию будут определять в ходе «открытого общественного обсуждения».

Ашманов к токсичному контенту относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Администрация президента должна «при необходимости принять соответствующие меры поддержки» под ответственностью Сергея Кириенко. Это нужно сделать до 1 июня.

С 2012 года в России уже работает реестр запрещенных сайтов, который так же должен защищать молодежь от нежелательного влияния в сети.