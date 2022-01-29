перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кайл Аллен из «Вестсайдской истории» сыграет Хи-Мэна в киноадаптации «Властелинов вселенной» 16:49
Путин поддержал идею создания реестра «токсичного контента» в интернете 16:48
«Неважно, кто вы, это правила»: Канье Уэста не пустят с концертами в Австралию без полной вакцинации 15:48
В России создали ИИ-сервис для подбора персонала 15:33
UNclimatechange/Flickr
Шон Пенн раскритиковал «феминизированных» мужчин и рассказал о «генах трусости» 14:52
Минздрав объяснил «коммерческой тайной» отказ публиковать данные об испытаниях вакцин 13:46
Регионам выделили более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник 13:18
A$AP Rocky весело проводит время во дворце в новом клипе Ниго «Arya» 12:55
Теннисиста Медведева оштрафовали за перепалку с судьей в полуфинале Australian Open 11:54
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили 113 122 случая коронавируса — это максимум за всю пандемию 11:43
В Петербурге арестовали основателя QR-сопротивления Александра Коновалова 10:54
Байден объявил о переброске войск США в Восточную Европу и в страны НАТО 10:24
Джонни Митчелл удалила свои треки из Spotify в поддержку Нила Янга 9:53
Кевин Костнер снимет фильм впервые за 19 лет 9:06
Кадр из фильма «Серебряные коньки»
Лучшим фильмом «Золотого орла» стали «Серебряные коньки» Михаила Локшина 8:43
В США на свободу вышел мужчина, отсидевший в тюрьме почти 20 лет за преступление брата-близнеца 2:22
На торги выставили письмо королевы Марии Стюарт. Его стартовая стоимость составила 18 тыс. фунтов 1:32
В Швеции ворон начали обучать собирать окурки и мелкий мусор с улиц 0:47
Джейсон Момоа намерен сыграть в «Форсаже 10». Ему может достаться роль злодея 0:18
BBC News - Русская служба/YouTube
Суд принял иск шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix и создателей сериала «Ход королевы» Вчера в 23:34
Отключить рекламу

Путин поддержал идею создания реестра «токсичного контента» в интернете

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:48

Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложение о создании «саморегулируемого реестра токсичного контента». Об этом сообщается на сайте президента России.

По задумке бизнесмена и члена СПЧ Игоря Ашманова, в реестр могут попадать ресурсы, информация в которых не запрещена законом, но может негативно влиять на несовершеннолетних.

«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что‑то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», — объяснял Ашманов.

Из его презентации следовало, что токсичный контент будут «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ». Также предлагалось ввести степени токсичности — от запрещенного до нежелательного, с помощью которых информацию будут определять в ходе «открытого общественного обсуждения».

Ашманов к токсичному контенту относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Администрация президента должна «при необходимости принять соответствующие меры поддержки» под ответственностью Сергея Кириенко. Это нужно сделать до 1 июня.

С 2012 года в России уже работает реестр запрещенных сайтов, который так же должен защищать молодежь от нежелательного влияния в сети.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Вальдо
Усатого Мела Гибсона подозревают в убийстве супруги
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить