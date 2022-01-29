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Шон Пенн раскритиковал «феминизированных» мужчин и рассказал о «генах трусости»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:52

Актер Шон Пенн считает, что «гены трусости» заставляют некоторых мужчин надевать юбки, а не штаны. Своим мнением о мужественности он поделился в интервью с The Independent.

На его взгляд, мужчины стали «довольно феминизированными». В этот момент разговора его дочь Дилан, сыгравшая с отцом в его фильме «День флага», «замолчала» и «смотрела в никуда», заметили журналисты.

«Я знаю очень сильных женщин, которые не воспринимают мужественность как признак угнетения», — сказал Пенн.

То же самое актер говорил изданию iNews в январе: «Я не считаю, что грубость или неуважением к женщинам имеют хоть какое‑то отношение к понятию мужественности. Однако я уверен, что для того, чтобы справедливо относиться к женщинам, мы вовсе не должны ими становиться».

Кроме того, актер обратил внимание на противников вакцинации, назвав их «антигражданами». По его мнению, порой люди воспринимают привилегии и свободу как право быть «несостоявшимися гражданами» и ищут правду в лженауках.

«День флага» — картина Пенна, рассказывающая историю о самом известном фальшивомонетчике в истории США Джоне Фогеле. Посмотреть трейлер картины можно здесь.

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