Лучшим фильмом «Золотого орла» стали «Серебряные коньки» Михаила Локшина

Кинолента «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина победила на национальной российской кинопремии «Золотой орел» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения победителей состоялась на киностудии «Мосфильм». Награду принял продюсер «Серебряных коньков» Петр Ануров и другие участники кинопроцесса, кроме режиссера.

«Если кому‑то из молодых это будет полезно, хочу сказать, чтобы вы никогда не сдавались и верили в свое дело, и вы обязательно в конце концов победите», — сказал он.

Кроме того, «Золотого орла» удостоился оператор фильма Игорь Гринякин, художник-постановщик Александр Загоскин, художники по костюмам Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова, монтажеры Мария Лихачева и Дмитрий Слобцов, а также сценарист Роман Кантор.

Действие фильма разворачивается в 1899 году, накануне нового столетия в праздничном Петербурге. Юная аристократка Алиса случайно встречает сына бедного фонарщика Матвея, единственное богатство которого — доставшиеся ему по наследству посеребренные коньки. У каждого из них своя непростая история, но, столкнувшись, герои решают следовать к мечте вместе.

Премьера «Серебряных коньков» прошла 8 декабря 2020 года в московском кинотеатре «Октябрь». А 5 мая 2021 года картина вышла на Netflix в рамках линейки Originals.