Российские войска в Казахстане, депортация Джоковича из Австралии и другие новости дня

Пятый день протестов в Казахстане. Россия в составе миротворцев ОДКБ направляет в страну подразделения ВДВ. Все банки республики приостановили работу.

Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре изучить, как в стране применяется уголовно-исправительное наказание. При необходимости им нужно будет придумать, как не допустить пыток в колониях.

Первую ракетку мира Новака Джоковича хотят депортировать из Австралии из‑за отказа вакцинироваться. Хоть теннисисту и разрешили выступить на Australian Open без прививки, его менеджеры не запросили для него специальную визу.

Американский ведущий Джон Стюарт заявил, что не обвинял Джоан Роулинг в антисемитизме. Он признался, что любит книги и фильмы о «Гарри Поттере» и выступает против какой‑либо их цензуры.

На 52-м году жизни скончался один из авторов русскоязычной «Википедии» и основатель интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Церемонию вручения «Грэмми» перенесли на неопределенный срок. Организаторы объяснили это рисками, связанными с распространением «Омикрон»-варианта коронавируса.

На Xbox появится подписка Ubisoft+. Она предоставит доступ к более чем 100 играм по единой ежемесячной стоимости.

Майк Джадж показал повзрослевших Бивиса и Баттхеда из предстоящего полнометражного мультфильма. Когда он выйдет, неизвестно. «Им нужно время, чтобы вернуться в форму», — пояснил мультипликатор.

У Juice WRLD очередной посмертный релиз — клип на песню «Already Dead». В нем две версии рэпера в обличье самурая сражаются друг с другом.

Невероятно плодовитый инди-рок-проект Роберта Полларда Guided by Voices готовится выпустить 35-й (!) по счету альбом. Первый сингл с него уже можно послушать!