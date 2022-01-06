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Российские войска в Казахстане, депортация Джоковича из Австралии и другие новости дня
18:26 дайджест
Россия направляет в Казахстан подразделения ВДВ Обновлено в 17:39
Джон Стюарт отрицает, что обвинил Роулинг в антисемитизме. Он против цензуры «Гарри Поттера» 16:54
В сети появились фото повзрослевших Бивиса и Баттхеда из грядущего мультфильма 16:43
Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре «при необходимости» придумать, как избежать пыток в колониях 15:42
Nike подала иск против Lululemon из‑за нарушения шести патентов 15:41
Juice WRLD воюет сам с собой в анимационном клипе «Already Dead» 15:05
Церемонию «Грэмми» отложили на неопределенный срок из‑за распространения «Омикрона» 14:39
В Казахстане закрылись все банки 14:08
Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии из‑за отказа вакцинироваться 13:56
Guided by Voices анонсировали новый альбом. Первый трек уже можно послушать! 12:57
ubisoft/Instagram
На Xbox появится сервис подписки Ubisoft+ 12:36
В России выявили 15 316 случаев COVID-19 11:52
Закрылся сервис рекомендаций лонгридов Longform. Он проработал почти 12 лет 11:04
Скончался один из авторов русской «Википедии» Валерий Ковалев 9:27
Alt-J/YouTube
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Режим ЧП ввели во всем Казахстане. Авиакомпании начали отменять рейсы в города республики Вчера в 21:05
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Дайджест

Российские войска в Казахстане, депортация Джоковича из Австралии и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:26

Пятый день протестов в Казахстане. Россия в составе миротворцев ОДКБ направляет в страну подразделения ВДВ. Все банки республики приостановили работу.

Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре изучить, как в стране применяется уголовно-исправительное наказание. При необходимости им нужно будет придумать, как не допустить пыток в колониях.

Первую ракетку мира Новака Джоковича хотят депортировать из Австралии из‑за отказа вакцинироваться. Хоть теннисисту и разрешили выступить на Australian Open без прививки, его менеджеры не запросили для него специальную визу.

Американский ведущий Джон Стюарт заявил, что не обвинял Джоан Роулинг в антисемитизме. Он признался, что любит книги и фильмы о «Гарри Поттере» и выступает против какой‑либо их цензуры.

На 52-м году жизни скончался один из авторов русскоязычной «Википедии» и основатель интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Церемонию вручения «Грэмми» перенесли на неопределенный срок. Организаторы объяснили это рисками, связанными с распространением «Омикрон»-варианта коронавируса.

На Xbox появится подписка Ubisoft+. Она предоставит доступ к более чем 100 играм по единой ежемесячной стоимости.

Майк Джадж показал повзрослевших Бивиса и Баттхеда из предстоящего полнометражного мультфильма. Когда он выйдет, неизвестно. «Им нужно время, чтобы вернуться в форму», — пояснил мультипликатор.

У Juice WRLD очередной посмертный релиз — клип на песню «Already Dead». В нем две версии рэпера в обличье самурая сражаются друг с другом.

Невероятно плодовитый инди-рок-проект Роберта Полларда Guided by Voices готовится выпустить 35-й (!) по счету альбом. Первый сингл с него уже можно послушать!

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