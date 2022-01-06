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В Казахстане закрылись все банки

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:08

Все банки Казахстана приостановили свою работу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Национального банка республики Олжаса Рамазанова.

По его словам, работа всех финансовых организаций временно приостанавливается, «принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами», а также для защиты здоровья и жизни работников.

Кроме того, в республике с 5 января не работает интернет, из‑за чего безналичные платежи не проходят.

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Из‑за сложившейся ситуации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Организация приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

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