На Xbox появится сервис подписки Ubisoft+

Подписочный сервис Ubisoft+ в будущем появится на Xbox. Об этом рассказала компания Ubisoft в своем блоге.

Ubisoft+ будет отдельной подпиской и не войдет в Game Pass. Когда сервис появится на Xbox, неизвестно.

Подписка Ubisoft+ предоставит доступ к более чем 100 играм Ubisoft по единой ежемесячной стоимости. Пользователям также будут доступны различные бонусы, включая внутриигровые предметы и многое другое.

Кроме того, компания объявила, что шутер Rainbow Six Extraction станет доступен подписчикам Game Pass со дня релиза 20 января.