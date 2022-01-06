Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре «при необходимости» придумать, как избежать пыток в колониях

Президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре изучить, как в стране применяется уголовно-исправительное наказание. При необходимости им нужно подготовить предложения, как не допустить пыток к заключенным.

Это одно из поручений, утвержденных Путиным по итогам декабрьской пресс-конференции. Ответственными за его исполнение назначены министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор Игорь Краснов. Они должны представить доклад президенту до 1 июня 2022 года.

Во время ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря, Владимир Путин заявил, что проблема пыток в местах заключения касается не только России, но и всего мира. Он добавил, что в тюрьмах и СИЗО сидят виновные или подозреваемые в уголовных преступлениях, но «это люди, и относиться к ним нужно по-человечески».

В октябре правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками в российских колониях. В руках у правозащитников оказалось два архива — на 40 и 200 гигабайт. Первый передал Gulagu.net программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского Управления ФСИН. Имя второго информатора держится в тайне, его вместе с архивом удалось вывезти в Париж.

На основе публикаций Gulagu.net возбуждено 17 уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН, в частности глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.