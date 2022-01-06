Церемонию «Грэмми» отложили на неопределенный срок из‑за распространения «Омикрона»

Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», которая была намечена на 31 января, перенесена на неопределенный срок. Об этом говорится на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

«Учитывая неопределенность, связанную с распространением варианта [коронавируса] „Омикрон“, проведение церемонии 31 января сопряжено с большими рисками», — заявили организаторы, добавив, что безопасность публики, слушателей и членов музыкального сообщества остается для них приоритетом.

Новую дату проведения церемонии объявят позже. Variety со ссылкой на источники пишет, что шоу, вероятно, перенесут на апрель или май. По их словам, организаторы надеются провести полноценную церемонию с аудиторией в зале.

О планах перенести «Грэмми» пару дней назад писал The Wall Street Journal, также ссылаясь на инсайдеров. Премию переносят второй год подряд, в прошлый раз ее провели 14 марта вместо 31 января, сменив площадку на большую по площади.

В ноябре академия объявила номинантов 2022 года. Среди них — Канье Уэст, Lil Nas X, Билли Айлиш, BTS, St. Vincent, Deftones и ABBA. Jay Z стал музыкантом с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» в истории: теперь у него их 83, из которых 23 — победы.