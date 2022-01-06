перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российские войска в Казахстане, депортация Джоковича из Австралии и другие новости дня
18:26 дайджест
Россия направляет в Казахстан подразделения ВДВ Обновлено в 17:39
Джон Стюарт отрицает, что обвинил Роулинг в антисемитизме. Он против цензуры «Гарри Поттера» 16:54
В сети появились фото повзрослевших Бивиса и Баттхеда из грядущего мультфильма 16:43
Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре «при необходимости» придумать, как избежать пыток в колониях 15:42
Nike подала иск против Lululemon из‑за нарушения шести патентов 15:41
Juice WRLD воюет сам с собой в анимационном клипе «Already Dead» 15:05
Церемонию «Грэмми» отложили на неопределенный срок из‑за распространения «Омикрона» 14:39
В Казахстане закрылись все банки 14:08
Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии из‑за отказа вакцинироваться 13:56
Guided by Voices анонсировали новый альбом. Первый трек уже можно послушать! 12:57
ubisoft/Instagram
На Xbox появится сервис подписки Ubisoft+ 12:36
В России выявили 15 316 случаев COVID-19 11:52
Закрылся сервис рекомендаций лонгридов Longform. Он проработал почти 12 лет 11:04
Скончался один из авторов русской «Википедии» Валерий Ковалев 9:27
Alt-J/YouTube
Alt-J выпустили клип на песню «Hard Drive Gold» 9:05
Режим ЧП ввели во всем Казахстане. Авиакомпании начали отменять рейсы в города республики Вчера в 21:05
В США ранили четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда. Неизвестные открыли стрельбу по дому ее семьи Вчера в 20:21
Церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет в 2022 году без участия знаменитостей Вчера в 19:31
В Тульской области столкнулись десятки автомобилей. Пострадали 11 человек Вчера в 18:49
Отключить рекламу

Церемонию «Грэмми» отложили на неопределенный срок из‑за распространения «Омикрона»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:39

Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», которая была намечена на 31 января, перенесена на неопределенный срок. Об этом говорится на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

«Учитывая неопределенность, связанную с распространением варианта [коронавируса] „Омикрон“, проведение церемонии 31 января сопряжено с большими рисками», — заявили организаторы, добавив, что безопасность публики, слушателей и членов музыкального сообщества остается для них приоритетом.

Новую дату проведения церемонии объявят позже. Variety со ссылкой на источники пишет, что шоу, вероятно, перенесут на апрель или май. По их словам, организаторы надеются провести полноценную церемонию с аудиторией в зале.

О планах перенести «Грэмми» пару дней назад писал The Wall Street Journal, также ссылаясь на инсайдеров. Премию переносят второй год подряд, в прошлый раз ее провели 14 марта вместо 31 января, сменив площадку на большую по площади.

В ноябре академия объявила номинантов 2022 года. Среди них — Канье Уэст, Lil Nas X, Билли Айлиш, BTS, St. Vincent, Deftones и ABBA. Jay Z стал музыкантом с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» в истории: теперь у него их 83, из которых 23 — победы.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Чемпион мира
Ход шахматных королей от режиссера «Т-34»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Wall Street Journal
Люди
Билли Айлиш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить