Джон Стюарт отрицает, что обвинил Роулинг в антисемитизме. Он против цензуры «Гарри Поттера»

Американский актер, комик и писатель Джон Стюарт заявил, что не обвинял Джоан Роулинг в антисемитизме. Свою позицию он высказал в ролике, опубликованном в его твиттере.
Стюарт отметил, что подкаст, в котором сравнил гоблинов из «Гарри Поттера» с карикатурами на евреев, был опубликован месяц назад. «Нет разумного человека, который посмотрел бы его и не увидел в нем веселую беседу между коллегами и приятелями», — сказал он.
Ведущий добавил, что в подкасте они обсуждали, «как некоторые образы настолько укоренились в обществе, что стали практически невидимы, даже в таком продуманном процессе, как создание фильмов». По словам Стюарта, он очень любит фильмы о Гарри Поттере, «наверное, даже слишком сильно для джентльмена столь солидного возраста».
«Позвольте мне сказать предельно ясно: «Здравствуйте, меня зовут Джон Стюарт. Я не думаю, что Дж.К.Роулинг антисемитка. Я не думаю, что фильмы о Гарри Поттере антисемитские», — заявил он. Комик добавил, что новостные агентства «навалились на эту смешную чепуху вне контекста», и он не хотел, чтобы франшиза подвергалась какой‑либо цензуре.
В одном из выпусков своего подкаста Стюарт заявил, что гоблины из «Гарри Поттера» похожи на карикатуры евреев, но мало кто это осознает. По его словам, он показывал людям карикатурное изображение евреев из антисемитской книги «Протоколы сионских мудрецов», опубликованной в начале XIX века. Его собеседники, как утверждает ведущий, думали, что «это из Гарри Поттера».
Сходство между гоблинами во франшизе и карикатурными образами евреев замечали и ранее. Вот что в октябре 2020 года в монологе на шоу «Saturday Night Live» заявил актер Пит Дэвидсон: «Я начал думать о фантастическом мире, который она [Роулинг] создала. Леса контролируются кентаврами, школами управляют волшебники и призраки. Но кто контролирует банки? Евреи, естественно! Маленькие большеносые евреи-гоблины».
В треде в твиттере активист Рафаэль Шимунов рассказал и о других случаях, когда люди замечали это сходство. Так, на ютьюбе под роликами с банковскими сценами из «Гарри Поттера» доминируют антисемитские высказывания, заявляет он.