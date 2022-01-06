Джон Стюарт отрицает, что обвинил Роулинг в антисемитизме. Он против цензуры «Гарри Поттера»

Американский актер, комик и писатель Джон Стюарт заявил, что не обвинял Джоан Роулинг в антисемитизме. Свою позицию он высказал в ролике, опубликованном в его твиттере.

Стюарт отметил, что подкаст, в котором сравнил гоблинов из «Гарри Поттера» с карикатурами на евреев, был опубликован месяц назад. «Нет разумного человека, который посмотрел бы его и не увидел в нем веселую беседу между коллегами и приятелями», — сказал он.

Ведущий добавил, что в подкасте они обсуждали, «как некоторые образы настолько укоренились в обществе, что стали практически невидимы, даже в таком продуманном процессе, как создание фильмов». По словам Стюарта, он очень любит фильмы о Гарри Поттере, «наверное, даже слишком сильно для джентльмена столь солидного возраста».

«Позвольте мне сказать предельно ясно: «Здравствуйте, меня зовут Джон Стюарт. Я не думаю, что Дж.К.Роулинг антисемитка. Я не думаю, что фильмы о Гарри Поттере антисемитские», — заявил он. Комик добавил, что новостные агентства «навалились на эту смешную чепуху вне контекста», и он не хотел, чтобы франшиза подвергалась какой‑либо цензуре.