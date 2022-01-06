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В сети появились фото повзрослевших Бивиса и Баттхеда из грядущего мультфильма

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:43

Создатель «Бивиса и Баттхеда» Майк Джадж показал повзрослевших персонажей из грядущего полнометражного мультфильма.

«Бивис и Баттхед вернутся в этом году с новым мультфильмом и многим другим на Paramount+. Точной даты пока нет, но это произойдет скоро. Им нужно время, чтобы вернуться в форму», — написал Джадж.

Название мультфильма и его детали пока неизвестны. Также неясно, кто из создателей оригинального шоу будет задействован в проекте.

Сериал «Бивис и Баттхед» выходил с 1993 по 1997 год на канале MTV. В 1996 году свет также увидел полнометражный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Последний, восьмой сезон шоу был показан в 2011 году. В июле 2020 года Comedy Central объявил о планах по созданию еще двух сезонов мультсериала.

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