В сети появились фото повзрослевших Бивиса и Баттхеда из грядущего мультфильма

«Бивис и Баттхед вернутся в этом году с новым мультфильмом и многим другим на Paramount+. Точной даты пока нет, но это произойдет скоро. Им нужно время, чтобы вернуться в форму», — написал Джадж.

Название мультфильма и его детали пока неизвестны. Также неясно, кто из создателей оригинального шоу будет задействован в проекте.

Сериал «Бивис и Баттхед» выходил с 1993 по 1997 год на канале MTV. В 1996 году свет также увидел полнометражный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Последний, восьмой сезон шоу был показан в 2011 году. В июле 2020 года Comedy Central объявил о планах по созданию еще двух сезонов мультсериала.