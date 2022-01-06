Juice WRLD воюет сам с собой в анимационном клипе «Already Dead»

Команда Juice WRLD выпустила посмертный анимационный клип американского рэпера на песню «Already Dead» с альбома «Fighting Demons».

В ролике две версии рэпера в обличье самурая сражаются друг с другом. Они демонстрируют выдержку, скорость и мастерство владения мечом.

В середине клипа появляются кадры с самим Juice WRLD, записанными при жизни. «Даже если кажется, что это невозможно, это очень возможно. Так что не нервничайте, если у вас есть большая цель, просто стремитесь к ней, пока не достигните того, что вам нужно», — говорит он.