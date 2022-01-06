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Juice WRLD воюет сам с собой в анимационном клипе «Already Dead»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:05

Команда Juice WRLD выпустила посмертный анимационный клип американского рэпера на песню «Already Dead» с альбома «Fighting Demons».

В ролике две версии рэпера в обличье самурая сражаются друг с другом. Они демонстрируют выдержку, скорость и мастерство владения мечом.

В середине клипа появляются кадры с самим Juice WRLD, записанными при жизни. «Даже если кажется, что это невозможно, это очень возможно. Так что не нервничайте, если у вас есть большая цель, просто стремитесь к ней, пока не достигните того, что вам нужно», — говорит он.

Второй посмертный альбом Juice WRLD «Fighting Demons» вышел 10 декабря. В записи приняли участие Джастин Бибер, Polo G, Trippie Redd и Suga из BTS.

Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

После смерти исполнителя его команда продолжила работать над выпуском его неизданных треков. В июле 2020-го вышел первый посмертный альбом рэпера.

Последний прижизненный альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте 2019-го. В октябре Juice вместе с Future выпустили совместный альбом «WRLD on Drugs». После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.

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