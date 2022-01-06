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Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии из‑за отказа вакцинироваться

Семён Гудошников
Сегодня в 13:56

Первую ракетку мира, 34-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича собираются выдворить из Австралии. Об этом сообщила пограничная служба страны.

«Джокович не предоставил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию. Его виза аннулирована», — заявили в ведомстве.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал в твиттере, что правила одни для всех, и их необходимо соблюдать, особенно когда речь идет о пересечении границы. «Никто не стоит выше этих правил, наша строгая пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID — один из самых низких в мире», — отметил он.

В начале пандемии Джокович выступал против обязательной вакцинации от коронавируса. Организаторы Открытого чемпионата Австралии, куда прилетел играть теннисист, заявляли, что Джокович получил медотвод от прививки по решению двух медицинских комиссий, организованных государственной структурой Tennis Australia и властями австралийского штата Виктория.

Русская служба Би-би-си уточняет, что хоть Джоковичу и разрешили принять участие в соревнованиях без обязательной для остальных спортсменов прививки, его менеджеры не запросили для него специальную визу, позволяющую сделать такое исключение.

По прилете в Австралию его несколько часов продержали в аэропорту, а затем поместили в специальную гостиницу, где содержат людей перед депортацией. Sports.ru пишет, что теннисист будет обжаловать решение пограничников в австралийском суде. Первое заседание намечено на понедельник, 10 января, на время судебного разбирательства ему разрешили остаться в Австралии, оставаясь в гостинице на изоляции.

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