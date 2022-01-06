Скончался один из авторов русской «Википедии» Валерий Ковалев

Скончался один из авторов русскоязычной «Википедии» и основатель интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев. Об этом сообщается на сайте «Викиновости».

Он умер в возрасте 51 года в ночь на 31 декабря из‑за проблем с сердцем.

«Dmartyn80, ваша встреча с Валерой состоялась после его летнего возвращения из мюнхенской клиники, он там проходил обследования. Врачи выявили ряд проблем, выписали лекарства, но осенью состояние ухудшилось, приступы шли довольно часто. <…> Он планировал вновь слетать в ту клинику, хотел серьезно заняться здоровьем. Не успел… Я не знаю, как это пережить», — рассказала его соавтор Люба КБ.

Валерий Ковалев родился 24 апреля 1970 года в городе Нейруппин на северо-западе Берлина. Он мечтал стать военным летчиком, как его отец и дед, но не смог поступить в летное училище по зрению. В 1993 году Ковалев начал оптовую и розничную торговлю холодильниками, постепенно расширяя сеть магазинов. В 2003 году он открыл интернет-магазин Holodilnik.ru. В «Википедию» Ковалев писал статьи под псевдонимом NoFrost.