Россия готовится ввести миротворческие войска в Казахстан

Россия готовится отправить спецборт с миротворцами в Казахстан из Оренбургской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в боевую готовность привели авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом. Кроме того, в Казахстан могут отправить 11-ю гвардейскую инженерную бригаду из города Каменск-Шахтинского.

РЕН ТВ сообщает, что в соседнюю республику отправят спецназ 76-й дивизии ВДВ, а также роту 45-й бригады ВДВ. В повышенной готовности находятся группы от 2-й до 24-й бригад спецназа Центрального военного округа.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. «На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства; и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал он.

Председатель ОДКБ и премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что организация приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране в соответствии с четвертой статьей Договора о коллективной безопасности.

Она предполагает, что в случае агрессии против одного из участников организации остальные должны оказать ему «необходимую помощь, включая военную».

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.