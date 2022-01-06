Guided by Voices анонсировали новый альбом. Первый трек уже можно послушать!

Американский инди-рок-проект Роберта Полларда Guided by Voices анонсировал новый альбом «Crystal Nuns Cathedral». Он выйдет 4 марта и станет 35-м по счету за более чем 30-летнию историю группы.

«Эта запись — заявление, вызов, монумент и призыв к оружию», — говорится в заявлении лейбла коллектива.

Вот полный треклист пластинки:

«Eye City» «Re-Develop» «Climbing a Ramp» «Never Mind the List» «In the Pipe» «Come North Together» «Forced to Sea» «Huddled» «Excited Ones» «Of Your Doctor» «River Man» «Crystal Nuns Cathedral»

Сингл «Excited Ones» уже можно послушать.