Guided by Voices анонсировали новый альбом. Первый трек уже можно послушать!

Американский инди-рок-проект Роберта Полларда Guided by Voices анонсировал новый альбом «Crystal Nuns Cathedral». Он выйдет 4 марта и станет 35-м по счету за более чем 30-летнию историю группы.
«Эта запись — заявление, вызов, монумент и призыв к оружию», — говорится в заявлении лейбла коллектива.
Вот полный треклист пластинки:
- «Eye City»
- «Re-Develop»
- «Climbing a Ramp»
- «Never Mind the List»
- «In the Pipe»
- «Come North Together»
- «Forced to Sea»
- «Huddled»
- «Excited Ones»
- «Of Your Doctor»
- «River Man»
- «Crystal Nuns Cathedral»
Сингл «Excited Ones» уже можно послушать.
Guided by Voices образовались в 1983 году и дважды за свою историю распадались. В первый раз в 2004 году, воссоединившись лишь в 2010-м. Второй перерыв был покороче — с 2014 по 2016 год.
Guided by Voices — одни из основоположников лоу-фая конца восьмидесятых — начала девяностых. Главными отличительными деталями их музыки «Афиша» называла «безграничную фантазию», «попытки убежать от окружающего мира» и «врожденный мелодический дар автора».