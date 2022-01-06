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Guided by Voices анонсировали новый альбом. Первый трек уже можно послушать!

Семён Гудошников
Сегодня в 12:57

Американский инди-рок-проект Роберта Полларда Guided by Voices анонсировал новый альбом «Crystal Nuns Cathedral». Он выйдет 4 марта и станет 35-м по счету за более чем 30-летнию историю группы.

«Эта запись — заявление, вызов, монумент и призыв к оружию», — говорится в заявлении лейбла коллектива.

Вот полный треклист пластинки:


  1. «Eye City»
  2. «Re-Develop»
  3. «Climbing a Ramp»
  4. «Never Mind the List»
  5. «In the Pipe»
  6. «Come North Together»
  7. «Forced to Sea»
  8. «Huddled»
  9. «Excited Ones»
  10. «Of Your Doctor»
  11. «River Man»
  12. «Crystal Nuns Cathedral»

Сингл «Excited Ones» уже можно послушать.

Guided by Voices образовались в 1983 году и дважды за свою историю распадались. В первый раз в 2004 году, воссоединившись лишь в 2010-м. Второй перерыв был покороче — с 2014 по 2016 год.

Guided by Voices — одни из основоположников лоу-фая конца восьмидесятых — начала девяностых. Главными отличительными деталями их музыки «Афиша» называла «безграничную фантазию», «попытки убежать от окружающего мира» и «врожденный мелодический дар автора».

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