перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новогоднее обращение Путина, пустые коробки вместо подарков детям и другие новости дня
17:55 дайджест
RussianService BBC/Flickr
В новогоднюю ночь Москву накроет сильный снегопад 16:46
Вышел новый трейлер южнокорейского хоррора «Мы все мертвы» 16:45
«Модный приговор» подарил детям из онкоцентра пустые коробки вместо подарков 16:17
«Нерешенных проблем еще много, но этот год мы прошли достойно»: новогоднее обращение Путина 15:46
На поддержку российского кинематографа выделят 5,5 млрд рублей 15:07
В московских аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов из‑за низкой загрузки 14:52
gufsin96/«ВКонтакте»
В тюрьме Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру 14:21
Летающий микрофон и никакого шампанского: новогоднее поздравление с МКС от российских космонавтов 13:57
«Одноклассники» запустили дипфейк-сервис для новогодних поздравлений 13:45
Умер российский режиссер Владимир Гориккер 13:10
Умер брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев 12:57
Netflix показал отрывок из четвертого сезона сериала «Кобра Кай» 12:05
banksy/Instagram
В России от коронавируса умерли 912 человек за сутки — это минимум с 5 октября 11:44
Жириновский записал поздравление для 4-летней Даши. Он предсказал ей задержание и брак с Власовым 11:29
С 2022 года IKEA повысит цены на 9% по всему миру 10:48
Главный инфекционист США: вспышка заражений «Омикрон»-штаммом в стране достигнет пика к концу января 9:49
Инженер собрал новогодний шар, который генерирует настоящий снег 9:23
Дуэйн Джонсон отказался вернуться в «Форсаж» и назвал Вина Дизеля манипулятором 8:38
SOPA Images/Getty Images
В Москве на время новогодних праздников парковка будет бесплатной Вчера в 22:38
Отключить рекламу
Дайджест

Новогоднее обращение Путина, пустые коробки вместо подарков детям и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:55

Часы Петропавловска-Камчатского уже пробили полночь, и в сети появилось новогоднее обращение Владимира Путина. По словам президента, этот год «мы прошли достойно», а в 2022-м граждане должны реализовать личные планы и принести пользу родной стране.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили землян с Новым годом с МКС. Они отметили, что тоже соберутся за праздничным столом, но без шампанского — на станции действует сухой закон.

IKEA повысит цены в среднем на 9% по всему миру. Цифры могут меняться в зависимости от уровня инфляции в конкретных регионах. Такое решение связано с увеличением затрат на транспортировку и сырье, в особенности в странах Северной Америки и Европы.

Авиаперевозчики задержали и отменили более 220 рейсов, вылетающих из московских аэропортов. В пресс-службе Шереметьево это объяснили решением авиакомпаний на фоне низкой загруженности самолетов.

Михаил Мишустин поручил выделить 5,5 млрд рублей на поддержку отечественного кинематографа. Из них 4 млрд направят Фонду кино.

«Модный приговор» передал детям из онкоцентра мешки с подарками, но внутри оказались только пустые коробки. По словам гендира «Красного квадрата» Ильи Кривицкого, пустые коробки попали в мешок Деда Мороза по ошибке, и дети получат подарки 3 января.

Владимир Жириновский записал новогоднее видеопоздравление для 4-летней Даши из Москвы. Он сказал, что в будущем ее ждет задержание из‑за одиночного пикета и муж в лице депутата Василия Власова.

В колонии ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру. Победители получили приз в виде сладкого подарка.

Инженер Шон Ходжинс разработал стеклянный рождественский шар, который умеет генерировать снег. Для этого ему пришлось вытащить несколько деталей из своего ПК.

Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в «Форсаж» по просьбе Вина Дизеля. Актер также назвал коллегу по франшизе манипулятором, ведь он вынес этот вопрос на публику и начал подключать темы детей и погибшего Пола Уокера.

Netflix выпустил трейлер южнокорейского хоррор-сериала «Мы все мертвы». По сюжету подростки оказываются в ловушке зомби-вируса — им надо выбраться из школы, пока они сами не стали монстрами.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Снегурочка против всех
Новогодняя комедия о перевоспитании с Павлом Волей
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Ikea
Аэропорт Шереметьево
ФСИН
Netflix
Люди
Владимир Путин
Владимир Жириновский
Михаил Мишустин
Антон Шкаплеров
Петр Дубров
Василий Власов
Дуэйн Джонсон
Пол Уокер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить