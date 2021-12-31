Новогоднее обращение Путина, пустые коробки вместо подарков детям и другие новости дня

Часы Петропавловска-Камчатского уже пробили полночь, и в сети появилось новогоднее обращение Владимира Путина. По словам президента, этот год «мы прошли достойно», а в 2022-м граждане должны реализовать личные планы и принести пользу родной стране.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили землян с Новым годом с МКС. Они отметили, что тоже соберутся за праздничным столом, но без шампанского — на станции действует сухой закон.

IKEA повысит цены в среднем на 9% по всему миру. Цифры могут меняться в зависимости от уровня инфляции в конкретных регионах. Такое решение связано с увеличением затрат на транспортировку и сырье, в особенности в странах Северной Америки и Европы.

Авиаперевозчики задержали и отменили более 220 рейсов, вылетающих из московских аэропортов. В пресс-службе Шереметьево это объяснили решением авиакомпаний на фоне низкой загруженности самолетов.

Михаил Мишустин поручил выделить 5,5 млрд рублей на поддержку отечественного кинематографа. Из них 4 млрд направят Фонду кино.

«Модный приговор» передал детям из онкоцентра мешки с подарками, но внутри оказались только пустые коробки. По словам гендира «Красного квадрата» Ильи Кривицкого, пустые коробки попали в мешок Деда Мороза по ошибке, и дети получат подарки 3 января.

Владимир Жириновский записал новогоднее видеопоздравление для 4-летней Даши из Москвы. Он сказал, что в будущем ее ждет задержание из‑за одиночного пикета и муж в лице депутата Василия Власова.

В колонии ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру. Победители получили приз в виде сладкого подарка.

Инженер Шон Ходжинс разработал стеклянный рождественский шар, который умеет генерировать снег. Для этого ему пришлось вытащить несколько деталей из своего ПК.

Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в «Форсаж» по просьбе Вина Дизеля. Актер также назвал коллегу по франшизе манипулятором, ведь он вынес этот вопрос на публику и начал подключать темы детей и погибшего Пола Уокера.

Netflix выпустил трейлер южнокорейского хоррор-сериала «Мы все мертвы». По сюжету подростки оказываются в ловушке зомби-вируса — им надо выбраться из школы, пока они сами не стали монстрами.