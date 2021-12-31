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Инженер собрал новогодний шар, который генерирует настоящий снег

Виктория Шанина
Сегодня в 9:23

Инженер Шон Ходжинс придумал и собрал собственную вариацию популярного рождественского шара: он умеет генерировать снег. Разработку он представил на своем ютьюб-канале SeanHodgins, сообщает портал Gizmodo.

В классических стеклянных шарах искусственный снег начинает падать при встряхивании. Внутри, как правило, располагаются различные новогодние фигурки. Ходжинс, в свою очередь, решил сделать более аутентичный сувенир, в том числе по температурным условиям.

Для реализации своей задумки инженеру пришлось разобрать ПК — оттуда он достал блок питания, вентилятор, радиаторы и процессорный кулер. Все это превратилось в охлаждающую конструкцию, на верх которой Шон Ходжинс поместил снеговика и закрепил пару двухваттных резисторов.

Такая система охлаждения способна предотвратить перегрев процессора, однако она не может забирать достаточное количество тепла для создания отрицательных температур, которые являются «ключевым ингредиентом для приготовления снега».

Для решения этой проблемы инженер добавил в конструкцию многоступенчатые термоэлектрические охладители. Это простые устройства, которые используют эффект Пельтье по созданию удельного теплового потока между материалами разных типов.

В конечном итоге у Ходжинса получилась полупроводниковая панель, одна сторона которой нагревается под воздействием тока, а другая быстро остывает. Разница температур может достигать 60 градусов, благодаря чему водяной пар становится конденсатом и замерзает на снеговике.

Шон Ходжинс наиболее известен по стартапу Idle Hands Development, а на своем ютьюбе-канале он часто публикует необычные разработки. Его ролики собирают до 1 млн просмотров.

В 2018 году, накануне Нового года, инженер собрал компактный 3D-принтер в виде елочной игрушки. С помощью этого принтера он напечатал множество небольших пластиковых украшений для своего рождественского дерева.

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