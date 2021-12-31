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С 2022 года IKEA повысит цены на 9% по всему миру

Виктория Шанина
Сегодня в 10:48

Шведская сеть IKEA по производству и продаже мебели и товаров для дома планирует поднять цены в среднем на 9% по всему миру. Об этом говорится в пресс-релизе Ingka Group, которая владеет международной сетью.

Товары станут дороже в зависимости от уровня инфляции в каждом регионе. Кроме того, рост цен связан с увеличением затрат на транспортировку и сырье, в большей степени в странах Северной Америки и Европы.

По словам менеджера по розничным продажам компании Толги Онджю, затраты выросли еще в 2021-м. Однако компания поддерживала стабильность цен в условиях пандемии и уменьшившейся платежеспособности клиентов.

«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей», — отметил Толга Онджю.

3 ноября финансовый директор IKEA Мартин ван Дам объявил о повышении цен на товары впервые с 2019 года. Чистая прибыль Inter IKEA, владельца бренда, за год упала на 17% — до 1,4 млрд евро.

По словам гендиректора IKEA в России Понтуса Эрнтелла, в России за период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021-го продажи увеличились на 31% по сравнению с прошлым годом. Однако 10 ноября Эрнтелл сказал, что российских магазинов повышение цен не коснется.

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