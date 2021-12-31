«Нерешенных проблем еще много, но этот год мы прошли достойно»: новогоднее обращение Путина

В Петропавловске-Камчатском уже наступил 2022 год, а значит, новогоднее обращение президента России Владимира Путина уже можно найти в сети. Посмотреть 11-минутный ролик можно здесь.
По словам президента, этот год «мы прошли достойно». Он отметил, что за короткое время удалось восстановить экономику и выйти на «реализацию стратегических задач развития» по многим позициям.
«Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно, главная заслуга здесь принадлежит именно вам — гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда», — заявил президент.
Путин добавил, что за прошедший год в стране получили поддержку «те, кто оказался в сложной ситуации». Речь в том числе о людях старших поколений и семьях с детьми.
«Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан», — сказал Владимир Путин.
В будущем году Путин призвал россиян «реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране». Главной целью в 2022-м он назвал повышение благосостояния и качества жизни людей.
«Встречая новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», — подчеркнул глава страны.