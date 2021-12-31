«Нерешенных проблем еще много, но этот год мы прошли достойно»: новогоднее обращение Путина

В Петропавловске-Камчатском уже наступил 2022 год, а значит, новогоднее обращение президента России Владимира Путина уже можно найти в сети. Посмотреть 11-минутный ролик можно здесь.

По словам президента, этот год «мы прошли достойно». Он отметил, что за короткое время удалось восстановить экономику и выйти на «реализацию стратегических задач развития» по многим позициям.

«Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно, главная заслуга здесь принадлежит именно вам — гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда», — заявил президент.