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«Модный приговор» подарил детям из онкоцентра пустые коробки вместо подарков

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:17

Создатели программы «Модный приговор» на Первом канале передали детям из онкоцентра мешки с подарками от Деда Мороза, но внутри оказались только пустые коробки. Об этом рассказала волонтер Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина Виктория Бирюкова в инстаграме.

«После поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4 (!) мешка подарков. Каково же было мое удивление, точнее сказать, шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — отметила она.

Бирюкова заявила, что, по словам организаторов, подарки были украдены, и по этому инциденту будет написано заявление в полицию.

Продюсер проекта и генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий рассказал «Подъему», что пустые коробки попали в мешок по ошибке, и дети получат подарки 3 января.

«Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Как вы знаете, „Модный приговор“ неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам. В рамках объявленной акции были собраны подарки для пациентов центра им. Блохина в количестве 30 штук. Все эти подарки были доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, так чтобы хватило на всех. Мы на прямой связи с представителями центра и договорились о доставке на 3 января»
Илья Кривицкий

В пресс-службе Первого канала заявили, что не знали об этой акции. «Первый канал не имел отношения к этой акции и узнал о ней из прессы. <…> Сейчас канал разбирается в ситуации».

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