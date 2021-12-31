«Модный приговор» подарил детям из онкоцентра пустые коробки вместо подарков

Создатели программы «Модный приговор» на Первом канале передали детям из онкоцентра мешки с подарками от Деда Мороза, но внутри оказались только пустые коробки. Об этом рассказала волонтер Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина Виктория Бирюкова в инстаграме.

«После поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4 (!) мешка подарков. Каково же было мое удивление, точнее сказать, шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — отметила она.

Бирюкова заявила, что, по словам организаторов, подарки были украдены, и по этому инциденту будет написано заявление в полицию.