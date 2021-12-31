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Летающий микрофон и никакого шампанского: новогоднее поздравление с МКС от российских космонавтов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:57

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров записали поздравление с Международной космической станции. Послушать новогоднее обращение и посмотреть на летающий микрофон, который коллеги передавали друг другу, можно в твиттер-аккаунте Роскосмоса.

Шкаплеров отметил, что все космонавты, находящиеся на данный момент на МКС, тоже соберутся за импровизированным праздничным столом. Но, как отметил Дубров, без шампанского: на станции действует сухой закон.

«Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского. <…> Зато остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к Земле, что особенно приятно в такой праздник», — добавил Петр Дубров.

Станция уже украшена цветными гирляндами и снежинками, а космонавты надели колпаки Деда Мороза. Правда, в соответствии с каким часовым поясом они будут встречать Новый год, не уточняется.

«Мы желаем вам в новом, 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом!» — заключили космонавты.

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