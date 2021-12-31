Летающий микрофон и никакого шампанского: новогоднее поздравление с МКС от российских космонавтов

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров записали поздравление с Международной космической станции. Послушать новогоднее обращение и посмотреть на летающий микрофон, который коллеги передавали друг другу, можно в твиттер-аккаунте Роскосмоса.

Шкаплеров отметил, что все космонавты, находящиеся на данный момент на МКС, тоже соберутся за импровизированным праздничным столом. Но, как отметил Дубров, без шампанского: на станции действует сухой закон.

«Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского. <…> Зато остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к Земле, что особенно приятно в такой праздник», — добавил Петр Дубров.