Летающий микрофон и никакого шампанского: новогоднее поздравление с МКС от российских космонавтов

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров записали поздравление с Международной космической станции. Послушать новогоднее обращение и посмотреть на летающий микрофон, который коллеги передавали друг другу, можно в твиттер-аккаунте Роскосмоса.
Шкаплеров отметил, что все космонавты, находящиеся на данный момент на МКС, тоже соберутся за импровизированным праздничным столом. Но, как отметил Дубров, без шампанского: на станции действует сухой закон.
«Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского. <…> Зато остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к Земле, что особенно приятно в такой праздник», — добавил Петр Дубров.
Станция уже украшена цветными гирляндами и снежинками, а космонавты надели колпаки Деда Мороза. Правда, в соответствии с каким часовым поясом они будут встречать Новый год, не уточняется.
«Мы желаем вам в новом, 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом!» — заключили космонавты.