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В московских аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов из‑за низкой загрузки

Виктория Шанина
Сегодня в 14:52

Авиаперевозчики задержали или отменили в общей сложности более 220 рейсов, отправляющихся из московских аэропортов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего вылетов отменили в Шереметьево — 162. Из Внуково не улетят 4 самолета, из Домодедово — 3. Задержано в аэропортах столицы 18, 25 и 16 рейсов соответственно. По данным онлайн-табло воздушного вокзала Жуковский, там задерживаются два рейса, еще один отменен.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе Шереметьево. Там сообщили о штатном режиме работы.

«Отмены ряда рейсов связаны с низкой загрузкой по решению авиакомпаний», — заявил агентству начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.

Утром 31 декабря Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале сообщила о задержке рейса Екатеринбург – Анталья более чем на сутки. Причиной задержки также стало решение авиакомпании. Пассажиры написали коллективное обращение в надзорное ведомство.

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