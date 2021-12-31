В московских аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов из‑за низкой загрузки

Авиаперевозчики задержали или отменили в общей сложности более 220 рейсов, отправляющихся из московских аэропортов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего вылетов отменили в Шереметьево — 162. Из Внуково не улетят 4 самолета, из Домодедово — 3. Задержано в аэропортах столицы 18, 25 и 16 рейсов соответственно. По данным онлайн-табло воздушного вокзала Жуковский, там задерживаются два рейса, еще один отменен.