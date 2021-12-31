В тюрьме Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру

В краснотурьинской колонии ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру. Об этом сообщается на официальной страничке ГУФСИН во «ВКонтакте».

Заключенные слепили четырнадцать фигур из снега, включая Деда Мороза и Снегурочку. Победителем стал отряд № 5, создавший трехметрового тигра, который несет в руках мешки с подарком — УДО (условно-досрочным освобождением). Авторы скульптуры получили приз в виде сладкого подарка.