перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новогоднее обращение Путина, пустые коробки вместо подарков детям и другие новости дня
17:55 дайджест
RussianService BBC/Flickr
В новогоднюю ночь Москву накроет сильный снегопад 16:46
Вышел новый трейлер южнокорейского хоррора «Мы все мертвы» 16:45
«Модный приговор» подарил детям из онкоцентра пустые коробки вместо подарков 16:17
«Нерешенных проблем еще много, но этот год мы прошли достойно»: новогоднее обращение Путина 15:46
На поддержку российского кинематографа выделят 5,5 млрд рублей 15:07
В московских аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов из‑за низкой загрузки 14:52
gufsin96/«ВКонтакте»
В тюрьме Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру 14:21
Летающий микрофон и никакого шампанского: новогоднее поздравление с МКС от российских космонавтов 13:57
«Одноклассники» запустили дипфейк-сервис для новогодних поздравлений 13:45
Умер российский режиссер Владимир Гориккер 13:10
Умер брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев 12:57
Netflix показал отрывок из четвертого сезона сериала «Кобра Кай» 12:05
banksy/Instagram
В России от коронавируса умерли 912 человек за сутки — это минимум с 5 октября 11:44
Жириновский записал поздравление для 4-летней Даши. Он предсказал ей задержание и брак с Власовым 11:29
С 2022 года IKEA повысит цены на 9% по всему миру 10:48
Главный инфекционист США: вспышка заражений «Омикрон»-штаммом в стране достигнет пика к концу января 9:49
Инженер собрал новогодний шар, который генерирует настоящий снег 9:23
Дуэйн Джонсон отказался вернуться в «Форсаж» и назвал Вина Дизеля манипулятором 8:38
SOPA Images/Getty Images
В Москве на время новогодних праздников парковка будет бесплатной Вчера в 22:38
Отключить рекламу

В тюрьме Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:21

В краснотурьинской колонии ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру. Об этом сообщается на официальной страничке ГУФСИН во «ВКонтакте».

Заключенные слепили четырнадцать фигур из снега, включая Деда Мороза и Снегурочку. Победителем стал отряд № 5, создавший трехметрового тигра, который несет в руках мешки с подарком — УДО (условно-досрочным освобождением). Авторы скульптуры получили приз в виде сладкого подарка.

© gufsin96/«ВКонтакте»
1 из 10
© gufsin96/«ВКонтакте»
2 из 10
© gufsin96/«ВКонтакте»
10 из 10

Аналогичный конкурс прошел в колонии № 62 (город Ивдель). Осужденные сделали снежные скульптуры не только для украшения территории исправительного учреждения (ИУ), но и для снежного городка на новогоднюю елку для жителей города.

Заключенные, занявшие призовые места и принявшие активное участие в создании скульптур, получат поощрение в виде дополнительных прав.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Снегурочка против всех
Новогодняя комедия о перевоспитании с Павлом Волей
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить