В тюрьме Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру

В краснотурьинской колонии ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру. Об этом сообщается на официальной страничке ГУФСИН во «ВКонтакте».
Заключенные слепили четырнадцать фигур из снега, включая Деда Мороза и Снегурочку. Победителем стал отряд № 5, создавший трехметрового тигра, который несет в руках мешки с подарком — УДО (условно-досрочным освобождением). Авторы скульптуры получили приз в виде сладкого подарка.
Аналогичный конкурс прошел в колонии № 62 (город Ивдель). Осужденные сделали снежные скульптуры не только для украшения территории исправительного учреждения (ИУ), но и для снежного городка на новогоднюю елку для жителей города.
Заключенные, занявшие призовые места и принявшие активное участие в создании скульптур, получат поощрение в виде дополнительных прав.