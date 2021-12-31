Жириновский записал поздравление для 4-летней Даши. Он предсказал ей задержание и брак с Власовым

Из письма девочки Жириновский узнал, что она мечтает об интерактивной игрушке. В ответ на это он заявил, что ей о таком мечтать еще рано. По словам политика, у него в этом возрасте «вообще ничего не было».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский записал новогоднее видеопоздравление для 4-летней девочки из Москвы по имени Дарья Чернышева. Ролик распространился в сети, посмотреть его можно здесь .

Затем Владимир Жириновский принялся рассказывать, что ждет Дашу в будущем. Согласно его предсказанию, девочка «подрастет большая, наденет красную шапочку, пойдет в лес, найдет бабушку свою, которую родители бросили». Бабушке она должна будет передать некий гостинец от ЛДПР.

После этого, по словам Жириновского, Даша найдет штаб-квартиру ЛДПР и вступит в детскую организацию. С плакатом «Спасите мою бабушку!» выйдет к Белому дому на одиночный пикет, в результате чего ее задержат. Депутат Василий Власов, в свою очередь, попытается освободить Дашу, затем он подождет, когда ей исполнится 18 лет, и женится на ней.

«И это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни», — заключил лидер ЛДПР.

Под роликом собралось много комментаторов — одни смеются, другие возмущаются, третьи ищут тайные смыслы. Показываем некоторые из сообщений.