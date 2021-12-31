На поддержку российского кинематографа выделят 5,5 млрд рублей

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил кабинету министров выделить из федерального бюджета 5,5 млрд рублей на поддержку отечественного кинематографа. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы кабмина, до 1 апреля Минфину предстоит обеспечить Минкультуры выделение дополнительных средств для предоставления субсидий на производство национальных фильмов. Из 5,5 млрд рублей Фонду кино направят 4 млрд.

Кроме того, Минкультуры и Минцифры должны будут до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр российских кинолент в рамках программы «Пушкинская карта».

Мишустин также поручил доработать Концепцию развития кинематографа до 2030 года. Этим займутся Минкультуры, Минцифры и Минфин совместно с Фондом кино и профессиональным сообществом.