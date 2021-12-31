Вышел новый трейлер южнокорейского хоррора «Мы все мертвы»

Азиатский отдел Netflix показал трейлер подросткового сериала «Мы все мертвы». Это южнокорейский хоррор от режиссеров Ли Джэ-гю и Ким Нам-су.
В местной школе начинают происходить необъяснимые вещи — подростки массово превращаются в голодных зомби. Эпидемия начинает очень быстро распространяться по всему городу, и теперь вместо привычных будней детям приходится подключаться к борьбе за выживание.
«Зомби заполонили нашу школу. Вы сбежите, умрете или объединитесь, чтобы выжить?» — гласит описание ролика.
По неизвестным причинам обычная школа становится одним из эпицентров зомби-вируса. Ученики оказываются в ловушке, и им нужно придумать, как выбраться из здания — иначе они тоже превратятся в монстров.
Главные роли исполнили Пак Чи-ху («Подставной город», «Свидетель»), Юн Чан-янг («Шесть летающих драконов», «Невеста речного бога») и Чо И-хен («Врачебная мудрость», «Тетрадь мести»). Также в шоу снялись: Пак Соломон, Ю Ин-су, Ан Сын-гюн, О Хи Джун, Ли Ын-сэм и другие.
Премьера сериала «Мы все мертвы» состоится на стриминговой платформе 28 января.