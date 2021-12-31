Вышел новый трейлер южнокорейского хоррора «Мы все мертвы»

Азиатский отдел Netflix показал трейлер подросткового сериала «Мы все мертвы». Это южнокорейский хоррор от режиссеров Ли Джэ-гю и Ким Нам-су.

В местной школе начинают происходить необъяснимые вещи — подростки массово превращаются в голодных зомби. Эпидемия начинает очень быстро распространяться по всему городу, и теперь вместо привычных будней детям приходится подключаться к борьбе за выживание.

«Зомби заполонили нашу школу. Вы сбежите, умрете или объединитесь, чтобы выжить?» — гласит описание ролика.