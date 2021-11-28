Экскурсия для антиваксеров, расширенная версия «Дома Gucci» и другие новости дня

На 73-м году жизни скончался композитор и певец Александр Градский. Здоровье артиста резко ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.

В России выявили 33 548 случаев COVID-19 за сутки. Впервые с мая недельное число заболевших меньше, чем выздоровевших.

В Филатовской больнице в Москве провели экскурсию для противников вакцинации. По словам главврача, посетители отказывались надевать маски и «хамили пациентам».

В ВОЗ объяснили, почему пропустили две буквы греческого алфавита при обозначении нового штамма коронавируса «Омикрон». Они хотели избежать путаницы и никого не оскорбить.

Сенатор Владимир Круглый заявил, что «Омикрон»-штамм уже завезли в Россию туристы, вернувшиеся из Египта. В Роспотребнадзоре это опровергли.

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин изучил комментарии под постом Володина о QR-кодах. Среди часто встречаемых ругательств — «принудительный», «фашизм» и «сегрегация», среди главных злодеев — евреи, Гитлер и Гейтс.

Исследователи проанализировали 249 уголовных и административных дел о фейках, возбужденных в России за 2020 и 2021 годы. Выяснилось, что большинство из них связаны с критикой властей, а не с ложной информацией о коронавирусе.

В Приморье нашли тушу амурского тигра с огнестрельным ранением. Человека, убившего животное, ищут. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Дэмиен Херст превратил обложку недавнего альбома Дрейка в 10 000 NFT. Он бесплатно раздал их держателям своей прошлой коллекции, но на вторичном рынке токены уже продаются за тысячи и даже миллионы долларов.

Ридли Скотт планирует выпустить расширенные версии «Последней дуэли» и «Дома Gucci». Режиссер советует смотреть их дома — тогда можно будет поставить длинный фильм на паузу, взять пиво и вернуться к просмотру.

В сеть выложили архивные кадры с Джейсоном Момоа на тестовых съемках ремейка «Ворона». Фильм так и не увидел свет — главный актер и режиссер покинули проект из‑за творческих и финансовых разногласий.