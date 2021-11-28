Сенатор заявил, что в России уже могут быть случаи «Омикрон»-штамма. Роспотребнадзор это опроверг

В России уже могут быть зараженные новым штаммом «Омикрон». Его могли привезти россияне, побывавшие в Египте, сказал РИА «Новости» член Совета Федерации от Орловской области и заслуженный врач Владимир Круглый.

Сенатор заявил, что границы с Египтом нужно закрыть до того момента, как штамм «Омикрон» не будет изучен, а за прибывающими из североафриканской страны «нужно устанавливать медицинское наблюдение».

По его мнению, в России «достаточно мягкий» контроль за въезжающими из‑за рубежа. Круглый напомнил о жестких мерах в Израиле, принятых на фоне распространения более опасного варианта, — там закрыли границы для всех иностранных граждан на две недели.

На высказывания врача отреагировали в Роспотребнадзоре. Эксперт ведомства сообщил ТАСС, что в России не выявлены случаи заражения штаммом «Омикрон».

Официальных комментариев от Минздрава и оперштаба по борьбе с заболеванием пока не поступало.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала «Омикрон» и определила как вызывающий обеспокоенность из‑за большого количества мутаций, впервые обнаружили в южной Африке. С тех пор случаи заражения им зарегистрировали в Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Чехии, Австрии, Гонконге и Австралии.

С 28 ноября в Россию не смогут въехать иностранцы из Гонконга, ЮАР и еще нескольких южноафриканских стран. Россияне, прибывающие с юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19.