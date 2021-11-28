Исследование: 82% дел о фейках в России связаны с критикой властей, а не с информацией о ковиде

Антрополог Александра Архипова и юрист Борис Пейгин проанализировали 249 уголовных и административных дел о фейках, возбужденных в России за 2020 и 2021 годы. Выяснилось, что большинство из них связаны с критикой властей, а не с ложной информацией о коронавирусе и вакцинации. Об этом Архипова рассказала в своем телеграм-канале, препринт исследования можно посмотреть здесь.

Большая часть дел (61,79%) была связана с мнениями о том, что государство не готово к пандемии — ломаются ИВЛ или не хватает средств индивидуальной защиты. 20,73% — с сообщениями о манипуляции статистикой заболевших со стороны властей. Таким образом, в более чем 82% случаях людей наказывали за критику властных структур.

Антивакцинные слухи были причиной наказания в 9,76% случаях (4 дела связаны с фейками о чипировании, остальные — с опасениями побочных эффектов). Ложные данные о происхождении и распространении коронавируса — в 4,88%. Еще 2,85% дел связаны с информацией о мерах защиты (тестами, масками, социальным дистанцированием).

Дела о фейках заводят по частям 9-11 статьи 13.15 КоАП о «Злоупотреблении свободой массовой информации» и по статьям 207.1 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и 207.2 УК «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».

Пункты 9-11 в административной статье 13.15 появились в марте 2019 года и касаются распространения в СМИ заведомо ложной информации, создавшее угрозу обществу. Они предполагают штрафы для физлиц до 300 тыс. рублей. Уголовные статьи о фейках дополнили российский УК в апреле 2020 года, через несколько дней после объявления в России режима самоизоляции. Максимальное наказание по первой — три года ограничения свободы, второй — 5 лет лишения свободы. По данным МВД, в 2020 году по статьям о фейках было возбуждено 37 уголовных и 456 административных дел.