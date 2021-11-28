Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпильнин проанализировал комментарии под телеграм-постом спикера Госдумы Вячеслава Володина про законопроекты о QR-кодах. Результатами анализа он поделился в своем фейсбуке.

Хоть на момент исследования счетчик комментариев под постом насчитывал 577 тыс., в скачанной версии количество комментариев с текстом достигло 595 тыс. Без учета повторов и спама под постом набралось 394 тыс. уникальных текстов. Они содержат 10.7 млн слов — это в 20 раз больше «Войны и мира», где меньше 500 тыс. слов.

Авторов уникальных комментариев около 135 тыс., из них 2/3 написали всего по одному отзыву. Самое большое число уникальных сообщений принадлежит пользователю Флекс (он выступает за вакцинацию), следом за ним идет Алексей Васильев (антиваксер) — 437 комментов.

Чаще всего пользователи использовали слова «код» (144,4 тыс. раз, встречается в 36,6% комментариях), «против» (142,1 тыс., 36%), «человек» (116,3 тыс., 29,5%), «qr» (84,8 тыс., 21,5%), «вакцинация» (69,3 тыс., 17,6%), «право» (53 тыс., 13,5%), «народ» (45,4 тыс., 11,6%), «принудительный» (31,7 тыс., 8%), «закон» (30,5 тыс., 7,8%) и «конституция» (28 тыс., 7,1%). Шпилькин отмечает, что общий тон комментариев явно антиваксерский.

«Видно, что народ внезапно озаботился ценностями свободы и законности. Главные ругательные слова — принудительный, сегрегация и фашизм. Много комментариев с утверждением субъектности („мы не боты“). Очевидные потенциальные кандидаты в злодеи — евреи, Гитлер и Гейтс — имеют около 0,12% от всех комментариев каждый, Америка и американцы во всех проявлениях — примерно 0,3%, Сорос едва заметен. Всемирная организация здравоохранения упоминается в 1,8% уникальных комментариев», — добавляет исследователь.

Володин предложил обсудить в своем телеграме введение QR-кодов 25 ноября. Это был первый пост в его канале, где он открыл комментарии. 27 ноября, в своем следующем посте, парламентарий пообещал изучить все отзывы. Но, поскольку одному с таким объемом не справиться, он привлечет дополнительных людей и организует работу.