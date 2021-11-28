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В ВОЗ объяснили, почему назвали новый штамм коронавируса «омикрон», а не «ню»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:58

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, почему пропустили две буквы греческого алфавита для названия нового штамма коронавируса.

Организация присваивает греческие буквы штаммам последовательно. После «лямбды» должен был идти «ню» (nu), а затем — «кси» (xi). В ВОЗ отметили, что первую букву пропустили, чтобы люди не путали название с «new» («новый»), а вторую — чтобы никого не оскорбить, Xi — распространенная фамилия, например, такая у председателя компартии Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping).

В организации считают, что практика давать болезням названия не должна никого оскорблять. Именно следуя этому принципу, летом 2021 года ВОЗ отказалась обозначать штаммы коронавируса названиями стран, в которых они были впервые обнаружены, и стала для этого использовать буквы греческого алфавита. Тогда британский штамм получил название «альфа», южноафриканский — «бета», бразильский — «гамма», индийский — «дельта».

Всемирная организация здравоохранения впервые пропустила букву греческого алфавита, для обозначения нового штамма «омикрон».

Первое заражение «омикроном», изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько — в ЮАР. С тех пор случаи заражения им зарегистрированы в Гонконге, Израиле, Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Чехии, Австрии и Австралии.

Вариант «омикрон» обладает большим по сравнению с другими известными штаммами коронавируса количеством мутаций в шиповидном S-белке, который вирус использует для проникновения в клетку в процессе инфицирования. Это означает, что «омикрон» потенциально может быть более заразным и лучше обходить защиту вакцин.

Из‑за большого числа мутаций ВОЗ включила «омикрон» в список штаммов, вызывающих беспокойство. В центральной провинции ЮАР новый вариант уже вытеснил дельта-штамм и стал доминирующим среди заболевших.

Ряд стран, чтобы предотвратить проникновение «омикрона», приостановили авиасообщение со странами Африки и Гонконгом. В их числе и Россия — с 28 ноября в страну будет запрещен въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР и еще восьми южноафриканских государств.

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