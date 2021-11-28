«Ставишь паузу, берешь пива и возвращаешься»: Ридли Скотт выпустит расширенную версию «Дома Gucci»

Ридли Скотт задумал выпустить расширенные версии своих фильмов «Последняя дуэль» и «Дом Gucci». Причем режиссер подчеркнул в эфире подкаста «ReelBlend», что речь идет не о режиссерских версиях, потому что театральные его вполне устраивают.

Скотт в курсе, что внимание зрителя зачастую рассеивается, когда картина длится слишком долго. Для своих предыдущих одиннадцати фильмов («Бегущий по лезвию», «Чужой», «Гладиатор» и другие) режиссер выпускал расширенные версии из‑за большого количества отснятого материала, который не укладывался в стандарты проката.

Ранее Мэтт Деймон и соавтор сценария «Последней дуэли» Николь Холофсенер говорили, что изначальный хронометраж ленты составлял три с половиной часа, поэтому его пришлось сократить на час. Сколько часов удаленных сцен в «Доме Gucci», пока неясно, но театральная версия предлагает два с половиной часа.

«Я думаю, что смотреть расширенные версии лучше дома. Ты можешь поставить паузу, взять свое пиво, а потом вернуться [к просмотру]», — считает Скотт.

«Последнюю дуэль» впервые показали на Венецианском кинофестивале. Несмотря на положительные отзывы, в том числе от Егора Беликова из «Афиши Daily», картина провалилась в прокате.

«Дом Gucci» вышел в мировой прокат 24 ноября, премьера в России намечена на 2 декабря. Отзывы критиков и зрителей в основном положительные, но есть и те, кому некоторые моменты в фильме не понравились.