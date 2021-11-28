Филатовская больница провела экскурсию по красной зоне для противников вакцинации

27 ноября в городской клинической больнице № 15 имени Филатова в Москве провели экскурсию для противников вакцинации от коронавируса. О том, как прошла встреча, рассказал главврач больницы Валерий Вечорко в эфире «Соловьев Live».

Антипрививочникам, помимо красной зоны, также показали реанимацию, где лежат пациенты на ИВЛ, и процесс операции. На телеканале «Россия 24» заявили, что из девяти посетителей только трое прошли ПЦР-тест, а некоторые хотели пройти в опасную зону без масок.

«Там людей лечат, спасают от смерти, а мы здесь устроили какой‑то балаган: то я пойду, я не пойду, я надену маску, не надену маску», — описал глава больницы поведение посетителей.

По словам Вечорко, нормального диалога с антипрививочниками не получилось. «Они совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином», — пожаловался он.

Завершить экскурсию раньше времени решили после того, как посетители начали «хамить пациентам». «У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком», — заявил Вечорко.

24 ноября врачи ведущих российских больниц позвали антипрививочников на экскурсию в красные зоны, чтобы они изменили мнения. Среди приглашенных были Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой, Юрий Лоза и Мария Шукшина. Подписку на инстаграм-профиль последней ограничили из‑за публикаций с «ложной информацией».