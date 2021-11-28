В Приморье застрелили амурского тигра. Полиция возбудила уголовное дело

В 30 километрах от села Глубинное в Приморье нашли тушу самца амурского тигра с огнестрельным ранением. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте на животных, занесенных в Красную книгу (часть 1 статьи 258.1 УК). Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

Личность убившего тигра пока неизвестна, правоохранители ищут его. Преступнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей.

Mash без ссылок на источники пишет, что в охоте участвовал глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку, подполковник Илья Корчевец. В региональном управлении МВД заявили, что «оснований полагать, что к инциденту причастен сотрудник, на данный момент нет».

Амурский тигр — один из самых редких хищников на планете. В дикой природе живет всего около 500 особей этого вида. Животное занесено в международную и российскую Красные книги.