В сеть выложили старые кадры с Джейсоном Момоа на тестовых съемках ремейка «Ворона»

Юникомб добавил, что сам не знает, были эти тесты сделаны до того, как проект отменили, или после. Он попросил уточнения у другого режиссера Корина Харди, который должен был снять перезапуск «Ворона».

Режиссер Райан Юникомб поделился кадрами с тестовых съемок ремейка «Ворона», которым около пяти лет. На них можно увидеть актера Джейсона Момоа («Игра престолов», «Аквамен») в гриме Эрика Дрейвена.

Перезапустить «Ворона» 1994 года пробовали не раз, но каждый сиквел не находил отклика у аудитории. В сентябре 2017 года за ремейк взялась Sony и даже объявила дату премьеры — 1 октября 2019 года. Однако до начала съемок в Будапеште продюсер Сэмюэль Хадида, чья компания Davis Films владеет правами на оригинал, и студия не смогли договориться, а Момоа и Харди покинули проект из‑за творческих и финансовых разногласий.

Тогда ситуацию прокомментировал Момоа в инстаграме. Актер написал, что эту «роль мечты» он ждал восемь лет и готов ждать еще столько же, чтобы сыграть Дрейвена.

Фильм «Ворон» вышел в 1994 году и был основан на одноименном графическом романе. Главную роль в нем сыграл Брэндон Ли, сын Брюса Ли. Актер умер во время съемок фильма в возрасте 28 лет из‑за ошибки членов съемочной группы: они не заметили застрявшую в пистолете заглушку, которая вылетела при выстреле холостым патроном во время съемок одной из сцен. Кадры со смертью Брэндона Ли были уничтожены.