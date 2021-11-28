перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сеть выложили старые кадры с Джейсоном Момоа на тестовых съемках ремейка «Ворона» 14:16
В Приморье застрелили амурского тигра. Полиция возбудила уголовное дело 13:56
«Ставишь паузу, берешь пива и возвращаешься»: Ридли Скотт выпустит расширенную версию «Дома Gucci» 13:06
Fusion Medical Animation/Unsplash
В ВОЗ объяснили, почему назвали новый штамм коронавируса «омикрон», а не «ню» 12:58
В России выявили 33 548 случаев COVID-19 за сутки 11:48
Филатовская больница провела экскурсию по красной зоне для противников вакцинации 11:29
Израиль на две недели запретит въезд иностранцев из‑за нового штамма коронавируса 10:28
Умер композитор Александр Градский 9:20
«Яндекс.Музыка»
Вышел ранее неизданный альбом Дэвида Боуи «Toy» 2001 года Вчера в 20:35
Москвича, справившего нужду на стенд с портретом ветерана, арестовали. Ему грозит до пяти лет Вчера в 19:56
Суд в Петербурге назначил четырем активисткам штрафы за акцию против гендерного насилия Вчера в 19:22
Ангелу Меркель проводят с поста канцлера панк-рок-хитом из ГДР. Песню исполнит оркестр Бундесвера Вчера в 18:35
Washington Post провела расследование трагедии на Astroworld. Главный вывод — виноваты организаторы Вчера в 18:11
Новый штамм шагает по Европе, Миядзаки снимет последний мультфильм и другие новости дня
Вчера в 17:43 дайджест
«Россия 24»/YouTube
Ректора «Шанинки» переведут в больницу «Матросской тишины» Вчера в 17:09
Еще в трех европейских странах выявили штамм коронавируса, впервые зарегистрированный в Южной Африке Вчера в 17:08
Российской авиакомпании впервые запретили летать над территорией Евросоюза Вчера в 16:01
По делу о гибели людей на шахте в Кузбассе арестованы пять человек Вчера в 15:06
Хаяо Миядзаки снимет последний полнометражный мультфильм для Studio Ghibli Вчера в 14:59
Tim P. Whitby /Getty Images
Умер композитор Стивен Сондхайм. Он написал песни к мюзиклам «Вестсайдская история» и «Суини Тодд» Вчера в 13:58
Отключить рекламу

В сеть выложили старые кадры с Джейсоном Момоа на тестовых съемках ремейка «Ворона»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:16

Режиссер Райан Юникомб поделился кадрами с тестовых съемок ремейка «Ворона», которым около пяти лет. На них можно увидеть актера Джейсона Момоа («Игра престолов», «Аквамен») в гриме Эрика Дрейвена.

Юникомб добавил, что сам не знает, были эти тесты сделаны до того, как проект отменили, или после. Он попросил уточнения у другого режиссера Корина Харди, который должен был снять перезапуск «Ворона».

Перезапустить «Ворона» 1994 года пробовали не раз, но каждый сиквел не находил отклика у аудитории. В сентябре 2017 года за ремейк взялась Sony и даже объявила дату премьеры — 1 октября 2019 года. Однако до начала съемок в Будапеште продюсер Сэмюэль Хадида, чья компания Davis Films владеет правами на оригинал, и студия не смогли договориться, а Момоа и Харди покинули проект из‑за творческих и финансовых разногласий.

Тогда ситуацию прокомментировал Момоа в инстаграме. Актер написал, что эту «роль мечты» он ждал восемь лет и готов ждать еще столько же, чтобы сыграть Дрейвена.

Фильм «Ворон» вышел в 1994 году и был основан на одноименном графическом романе. Главную роль в нем сыграл Брэндон Ли, сын Брюса Ли. Актер умер во время съемок фильма в возрасте 28 лет из‑за ошибки членов съемочной группы: они не заметили застрявшую в пистолете заглушку, которая вылетела при выстреле холостым патроном во время съемок одной из сцен. Кадры со смертью Брэндона Ли были уничтожены.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Люди
Джейсон Момоа
Брэндон Ли
Брюс Ли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить