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Дэмиен Херст создал NFT-коллекцию на основе обложки альбома Дрейка «Certified Lover Boy»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:03

Дэмиен Херст создал NFT-коллекцию на основе его обложки для альбома Дрейка «Certified Lover Boy». В серию, получившую название «Great Expectation» («Большие надежды»), вошли 10 тыс. токенов, выпущенных на блокчейне Ethereum.

Как пишет Decrypt, все произведения из «Больших надежд» Херст бесплатно раздал держателям его предыдущей NFT-коллекции «The Curency» («Валюта»), которая была выпущена в июле. В своем твиттере художник назвал это подарком ко Дню Благодарения.

На артах из «Больших надежд» представлена все та же базовая сетка из 12 эмодзи с беременными женщинами. Но здесь каждое произведение уникально — женщины отличаются друг от друга цветовой палитрой, прической, аксессуарами, такими как сумки, шляпы или маска для лица. А у некоторых и вовсе вместо лица череп.

Сотни держателей «Больших надежд» уже пытаются продать свои бесплатные NFT на вторичном рынке. Самый дешевый токен на площадке OpenSea стоит 1,1 ETH или около 370 тыс. рублей. Цены доходят до 300 и даже 1500 ETH (93 и 464 млн рублей), а один из владельцев рассчитывает получить за свой токен 24 200 ETH (7,5 млрд рублей).

От продажи предыдущей NFT коллекции — «The Currency» — Херст получил около 20 млн долларов дохода (1,5 млрд рублей). Арты продавались по цене в 2 тыс. долларов за штуку, а их покупатели могут оставить NFT-версию картины или «сжечь» токен и получить в обмен физическую версию произведения. Все нецифровые картины, не выкупленные таким образом до 27 июля 2022 года, будут сожжены.

Дэмиен Херст — один из самых богатых художников современности и арт-коллекционер. Многим он известен как создатель чучела тигровой акулы в формальдегиде, которое продали в 2004 году, предположительно, за 12 млн долларов. Среди музыкантов он успел поработать с RHCP, оформив им обложку десятого лонгплея.

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