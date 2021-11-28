Умер композитор Александр Градский

26 ноября Градского госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта пошатнулось после перенесенного в сентябре COVID-19, пишет ТАСС . Артист жаловался на плохое самочувствие и практически перестал вставать.

На 73-м году жизни скончался композитор и певец Александр Градский . Об этом сообщил Первый канал.

В 1965 году Градский основал одну из первых советских рок-групп «Славяне», а в следующий год — коллектив «Скоморохи». Он также известен рок-операми — «Стадион» (1985) и «Мастер и Маргарита» (2009).

Артист написал более 200 песен, выпустил несколько десятков альбомов и стал автором музыки к «Романсу о влюбленных» (1974), «Узнику замка Иф» (1989) и другим кинолентам. Одна из самых известных его композиций — «Как молоды мы были», с которой он выиграл приз фестиваля «Песня-77».

С 2015 году Градский сидел в жюри популярного музыкального шоу «Голос» на Первом канале. Его воспитанники не раз становились победителями конкурса. 10-й сезон шоу с его участием начал выходить в эфир 8 октября, на момент смерти артиста в эфир вышло восемь выпусков.